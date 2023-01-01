

بالصور- ريم البارودي توضح حقيقة علاقتها بنجل طلعت زكريا بالصور- ريم البارودي توضح حقيقة علاقتها بنجل طلعت زكريا

في خطوة استباقية، فضلت الممثلة ريم البارودي نفي أي شائعات ربما تنتشر عنها هي وابن طلعت زكريا بعد صورتهما وهو يحضنها، خاصة أن أعين الإعلام مسلطة عليها هذه الفترة بعد زواج حبيبها السابق المطرب أحمد سعد على الممثلة سمية الخشاب.



وقررت ريم الباردوي إعادة نشر الصورة عبر حسابها على موقع Instagram لتؤكد لجمهورها أنه مثل أخيها.



وظهر نجل طلعت زكريا في الصورة وهو يحتضن ريم البارودي وكان قد علق عليها: "أقسم بالله أجمل إنسانة في العالم أختي روكا"، ربما في محاولة منه لمحو أي انطباع عن وجود علاقة بينهما.

ولم تكتف ريم البارودي بذلك فقط، بل أعادت نشر الصورة نفسها لكن هذه المرة من حساب ابنة طلعت زكريا، وعلقت ريم البارودي على الصورة: "بجد يا إيمي أنا بحبكم قوي وفعلا أنت وعمر أخواتي، ربنا يخليكم لي".



