بالصور - دياب يُشعل حفل زفاف "ويزو" وشريف حسني

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صورة الخبر: بالصور - دياب يُشعل حفل زفاف "ويزو" وشريف حسني
بالصور - دياب يُشعل حفل زفاف "ويزو" وشريف حسني

شارك نجوم مسرح مصر وزوجاتهم في الـ first dance أو الرقصة الأولى التي قدمتها نجمة الفرقة ويزو مع عريسها شريف حسني ضمن مراسم الزفاف الذي يقام داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة.

وأحيا المطرب محمد دياب أولى فقرات الحفل، وقدم العديد من أشهر أغانيه منها "العووو، الشحن فصل، حب دروشني، قلبت مرجيحة وغيرها. كان من ضمن الحضور هشام ماجد، أشرف زكي، أشرف عبد الباقي، روجينا، محمد أنور، علي ربيع، محمد عبد الرحمن، محسن منصور، محمود ثروت، حمدي الميرغني، سارة دزوي، إسراء عبد الفتاح، مصطفي خاطر وغيرهم من نجوم مسرح مصر.

صورة الخبر: بالصور - دياب يُشعل حفل زفاف "ويزو" وشريف حسني

صورة الخبر: بالصور - دياب يُشعل حفل زفاف "ويزو" وشريف حسني

المصدر: مصراوى

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