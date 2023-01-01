بالصور.. التفاصيل الكاملة لحفل زفاف «ويزو» وشريف حسنى

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صورة الخبر: بالصور.. التفاصيل الكاملة لحفل زفاف «ويزو» وشريف حسنى
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحفل زفاف «ويزو» وشريف حسنى

احتفلت نجمة مسرح مصر دينا محسن، الشهيرة بـ«ويزو»، حفل زفافها على شريف حسني، فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وأحيا الحفل المطرب محمد دياب، بحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن، فى مقدمتهم، أشرف عبد الباقي، وأشرف زكي وروجينا ومنى ممدوح وحمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح وهشام ماجد ومحمد عبد الرحمن ومحمد أنور ومصطفى خاطر ومحمد أسامة الشهير بـ «أوس أوس».

ورقص نجوم مسرح مصر، مع «ويزو»، خلال حفل زفافها على أنغام الأغاني الشعبية.

صورة الخبر: بالصور.. التفاصيل الكاملة لحفل زفاف «ويزو» وشريف حسنى

صورة الخبر: بالصور.. التفاصيل الكاملة لحفل زفاف «ويزو» وشريف حسنى

المصدر: الدستور

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