بالخطوات .. طريقة عمل كباب الحلة

كباب الحلة
يعد كباب الحلة من الوصفات المميزة التي يمكن تقديمها في عيد الأضحى لسفرة مميزة ومختلفة.
وإليكم طريقة عمل كباب الحله بمذاق مختلف وشهي.
مكونات كباب الحلة
كيلو جرام لحمة ضانى أو المتاح لديكم
2 بصل متوسط
فصين ثوم
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة بهارات لحمة
ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون
ملعقة كبيرة سمن
ربع ملعقه صغيره من الصويا صوص
رشه سكر خفيفه لكرمله الصوص
طريقة تحضير كباب الحلة
- نقطع اللحمة مكعبات صغيرة
- نقطع البصل قطع صغيرة
- فى إناء نذيب السمن ونضيف البصل ثم نقلب حتى يتحول للون الذهبي
- نضيف الثوم المفروم ونقلب جيدًا
-وفي وعاء اخر نضيف قطع اللحمة على مراحل ونقلب بعد كل مرحلة حتى يتغير لون اللحم الي الون البني ولسوعه وقرمشه الطروف.
- نضيف الصويا صوص ورشه السكر
- نضيف بهارات اللحم ونقلب جيدًا
- نضيف الفلفل الأسود ونقلب مرة أخرى
- حين يتغير لون اللحمة للبنى الداكن ونضع عليها خلطه البصل و نضيف نصف كوب ماء
- نقلب جيدًا حتى يصبح لون اللحم بنى فاتح
- نغطى الحلة ونتركها على نار هادئة ونضيف نصف كوب ماء كل نصف ساعة
- تترك على النار لمدة ساعة ونصف إلى ساعتين حتى ينضج اللحم
- قبل رفع اللحمة من على النار نضيف الملح ونقلب جيدًا
- نرفع كباب الحلة من على النار مع رشه بقدونس للتزين ونقدمها مع الأرز
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