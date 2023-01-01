باستخدام الذكاء الاصطناعي| تحصل شركة روسية على براءة اختراع لتقنية تسمح باستكشاف حقول النفط

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حصلت شركة Smart Engines الروسية على براءة اختراع في الولايات المتحدة لتكنولوجيا تسمح باستكشاف حقول النفط بكفاءة عالية، باستخدام الذكاء الاصطناعي ، ما سيسمح بزيادة الإنتاج.

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وذكرت الشركة في بيان نقله موقع روسيا اليوم، أمس الأربعاء أن الخوارزميات المبتكرة تبني توأما رقميا، يمكن استخدامه لتحليل العينة الجوفية الرقمية، واكتشاف "الانضغاط" الكاذب للصخور، ما يقلل المخاطر عند اتخاذ قرار البدء بالاستخراج".والعينة الجوفية (Core sample) هي نموذج الصخور المأخوذة عند حفر بئر الاستكشاف بواسطة اسطوانة حفر خاصة - ويسمح إنشاء نموذج أساسي رقمي ثلاثي الأبعاد باستخدام التصوير المقطعي بالأشعة السينية وخوارزميات الذكاء الاصطناعي بإجراء التحاليل والتجارب الافتراضية لصخور الخزان .. أي أن النموذج الرقمي للعينة الجوفية يسمح بتقييم إمكانيات الحقل قيد الدراسة، ولكن، عند بناء توأم رقمي للعينة، يمكن أن يحدث "انضغاط" كاذب يخفي مسام العينة الجوفية، ويمكن للخوارزمية التي ابتكرها علماء شركة Smart Engines، الروسية الموصوفة في براءة الاختراع، منع ذلك.وتسمح طريقة التصحيح التي قدمتها Smart Engines بمعالجة البيانات لتقليل عدد التشوهات دون الحاجة إلى معايرة إضافية أو تغييرات في الأجهزة ، فالميزة الرئيسية لهذه التكنولوجيا هي الضبط التلقائي لمؤشرات التصحيح.