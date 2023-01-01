باحث: الذكاء الاصطناعي أصبح خطرًا على البشر

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أكد الدكتور محمود صلاح الباحث في علوم ما وراء الطبيعة، أن الذكاء الاصطناعي خطر على البشر، ويجب أن ينتبه الجميع لما يفعله الغرب من أجل تدمير القيم التي تم التربية عليها في الصغر.



وأضاف الباحث في علوم ما وراء الطبيعة، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن البشر في الماضي وقعوا في فخ الانترنت والآن يقعون في فخ الذكاء الاصطناعي.



ولفت إلى أن الحياة الآن أصبحت مرتبطة بالإنترنت، وأن برامج الذكاء الاصطناعي إذا خرجت عن التحكم البشري، سينتج عنها تدمير الحياة البشرية.

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وأشار إلى أن انتشار الذكاء الاصطناعي سيقضي على الكثير من الوظائف التي يقوم بها الإنسان، وأن هذا خطر يهدد الحياة البشرية، وأنه من الممكن أن يطور الذكاء الاصطناعي من نفسه.