بإمكانيات جبارة.. تسريبات جديدة حول هواتف آيفون 15 وموعد طرحها



هواتف آيفون 15 هواتف آيفون 15

تحصل هواتف شركة أبل باستمرار على العديد من التحديثات التى تجلب الكثير من الميزات المتطورة لهواتف ايفون لإرضاء مستخدميها حول العالم وتأتي أبرز تلك التحديثات لإصدارتها من الهواتف الذكية والتي تأتي بالعديد من المواصفات العصرية والميزات الحصرية ولعل أبرزها هواتف ايفون 15 والذي يعد من الإصدارات التي تحمل العديد من الإمكانيات التي تسحق الجميع مع إنطلاقها بالأسواق إذا كنت من محبي اقتناء هواتف ايفون إليك أهم مواصفات هواتف ايفون 15

قد يعجبك أيضا...

وفقا لموقع “gsmarena ” تأتي هواتف أيفون 15 بتصميم جديد فهي متوفرة بثلاثة ألوان هي الأصفر والأزرق والأسود والأخضر واللون الوردي وذلك بجانب العديد من التحسينات الآخرى في كلا من الأداء والكاميرا ويعد الهاتف أيضا من الهواتف التي تتحمل الصدمات رغم كونه من الهواتف الأنحف على الإطلاق .على الجانب الآخر تعمل هواتف ايفون 15 بمعالج A16 الجديد ذات الأداء الأسرع بنسبة 40? مقارنة بالأصدارات السابقة من هواتف ايفون، مما يجعله قادرًا على إداء كافة المهام بسرعة غير متوقعة.تأتي الميزات الآخرى لهواتف ايفون 15 التقاطه لصور مذهلة وبجودة أعلى وميزة تقريب المسافات 2x‏ لضبط إطار صورة بورتريه مثالية أما عن كاميرا الهاتف فهو يعمل بكاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا خلفية ثنائية 48 ميجابكسل وكاميرا امامية 12ميجابكسلأما عن ميزات الشحن بهواتف ايفون 15 فهو يأتي ببطارية 3349 ملي امبير في الساعة الواحدةتدوم طوال اليوم.أما عن ذاكرة التخزين فيعمل الهاتف بذاكرة 128/256/512 جيجا مع 6 جيجا رام ويأتي بشاشة 6.1 بوصة وبدقة 1179x2556 بها نوتش كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل iOS 17عيوب هواتف ايفون 15بعيدا عن مزايا هواتف ايفون فتعد أبرز العيوب شيوعا في إصدارته الثلاثة ايفون 15بلس وايفون برو وايفون برو ماكس هي استنزاف البطارية بعد ساعات من التشغيل، وذلك بسبب المعالج الجديد آبل A17 برو.