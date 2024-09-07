بإمكانات متطورة لحماية العين.. تطلق TCL أحدث هواتفها المزودة بتقنية NXTPAPER

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أعلنت شركة TCL، عن هاتفين ذكيين جديدين مزودين بتقنية العرض NextPaper، والتي تهدف إلى تقليل الضغط على عينيك، يُطلق على هذه الهواتف اسم 50 NxtPaper و 50 Pro NxtPaper، وعلى الرغم من أنهما مشتركان في المواصفات نفسها إلا لكل منها العديد من الاختلافات.

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سعر ومواصفات 50 NxtPaper وNxtPaper 50 Pro من TCLوبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يتشارك هاتفي TCL في شاشة NxtPaper بقياس 6.8 بوصة، وبدقة Full HD+، تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، تتميز لوحة NxtPaper بانحناء من كلا الجانبين 2.5D، لذلك لا تسمح بوجود ماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفلها، فإن الشركة زودتها بمستشعر مضمن في زر الطاقة.تحتوي الشاشة على ثقب لكاميرا السيلفي، والتي تتضمن مستشعر بدقة 8 ميجابكسل في طراز 50 NxtPaper ومستشعر بدقة 32 ميجابكسل لشقيقه الأكبر NxtPaper 50 Pro.يتميز كلا الهاتفين بنفس التصميم في الجهة الخلفية أيضا، وهما مزودان بنفس إعدادات الكاميرا، والتي تضم عدسة رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.تشترك الهواتف أيضا في ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، المقترنة بمعالج Dimensity 6300 من ميدياتك، مع وحدة معالجة مركزية ثماني النواة، يعمل كلا الهاتفين مع نظام التشغيل Android 14 ووعدت TCL بسنتين من ترقيات نظام التشغيل والدعم حتى عام 2029.الفرق بين 50 و 50 Pro هو مساحة التخزين، حيث يأتي طراز NxtPaper 50 بسعة داخلية تبلغ 256 جيجابايت، بينما يأتي NxtPaper 50 Pro بسعة 512 جيجابايت، وكلاهما مزود بفتحة لتوسيع ذاكرة التخزين عبر بطاقات الذاكرة الخارجية micro SD.ووفقا لـ TCL، تعمل تقنية NxtPaper على جعل الشاشة تظهر كورقة بدون انعكاسات، كما زودت الشركة هاتفي NxtPaper 50 بـ زر فعلي على الجانب الأيمن، أسفل مفتاح التشغيل، والذي يقوم بالتبديل على الفور بين الأوضاع Normal وColor Paper وMax Ink.ويتيح لك الوضع الأخير القراءة لمدة تصل إلى 7 أيام أو الحصول على ما يصل إلى 26 يوما في وضع الاستعداد، ويتيح لك تحديد ما يصل إلى أربعة تطبيقات للتشغيل في هذا الوضع، ويعلق كل التطبيقات الأخرى ليمنحك مزيدا من الهدوء والسكينة أثناء قراءاتك.ويحتوي كلا الهاتفين TCL على بطارية تبلغ سعتها 5010 مللي أمبير في الساعة تدعم شحنا يصل إلى 33 وات، ولكن يأتي هاتف Pro فقط مزودا بمحول في العلبة، يأتي جهازي 50 و50 Pro مع حافظة مخصصة وقلم T-Pen، ولكن جهاز Pro فقط هو الذي سيحتوي على ما يسمى بحافظة الكمبيوتر الشخصي.ويتوفر هاتفي 50 NxtPaper وNxtPaper 50 Pro من TCL، باللون الرمادي والأزرق والأبيض والوردي والذهبي، ويباع طراز NxtPaper 50 في الاتحاد الأوروبي مقابل سعر حوالي 229 يورو (أي ما يعادل 12.297 جنيها مصريا)، بينما سيتم بيع NxtPaper 50 Pro في مناطق الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية مقابل 299 يورو (أي ما يعادل 16 ألف جنيه مصري).