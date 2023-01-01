بأقل سعر .. سياره هيونداي أكسنت RB موديل 2012 "الفئة الثانية"



هيونداي أكسنت RB هيونداي أكسنت RB

تعتبر السيارة هيونداي اكسنت RB من اشهر السيارات الاقتصادية التي طرحت بالسوق المصري، حيث قدمت السيارة بإطلالة السيدان رباعي الابواب بالاضافة إلى سعة تخزين خلفية مناسبة، وعبر باقة من التجهيزات بحسب الفئات والموديل.

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وظهرت السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2012 في السوق المصري للسيارات المستعملة، حيث قدمت عبر عدد من الطرازات، مع حالة الفبريكا من الداخل والخارج، بالاضافة إلى تنوع الاسعار ايضا أرخصها كانت بسعر 460 ألف جنيه للفئة الثانية.وتضم السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2012 "الفئة الثانية" مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، نظام صوتي ترفيهي مع 4 مكبرات، مدخل AUX، بلوتوث، قفل مركزي للأبواب، مكيف هواء، سنتر لوك، ريموت تحكم، إنذار.تأتي السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2012 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة 122 حصان عند 6300 دورة في الدقيقة، و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران عند 4200 دورة في الدقيقة.وتستمد السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2012 أوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 4 غيار، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، ويذكر أن استهلاك السيارة للوقود وفقًا للنسخة القياسية كان يترواح بين 6.4 و6.7 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات 100 كيلومتر.بلغت الابعاد الخارجية للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2012 في نسخة السيدان نحو 4.370 مم للطول الكلي، و1.700 مم للعرض الكلي، بينما يصل إرتفاع السيارة إلى 1.457 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول يبلغ 2.570 مم.يذكر أن الفئات الاخرى عالية التجهيزات من هذه السيارة تضم عجلة قيادة متعددة الوظائف، جنوط ذات مظهر رياضي 15 بوصة، مصابيح ضباب، نظام فرامل ABS مانع للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، بالاضافة إلى فتحة سقف كهربائية.