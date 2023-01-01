بأقل سعر .. سياره رينو فلوانس 2012 "هاي لاين" فبريكا



رينو فلوانس رينو فلوانس

قدمت عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية "رينو"، عدد كبير من سياراتها عالميًا ومحليًا، منها النسخة الشهيرة فلوانس، والتي تأتي بالكثير من التجهيزات تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب تصميم خارجي عصري من فئة السيدان.

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سعر ومواصفات رينو فلوانس 2012 "هاي لاين"رصدت السيارة رينو فلوانس موديل 2012 في سوق السيارات المستعملة بحالة الفبريكا وضمن فئة "هاي لاين"، بسعر يبلغ 400 ألف جنيه، وضمت تلك النسخة مجموعة من التجهيزات عدا فتحة السقف، ولكن تحتوي على مثبت سرعة، جنوط ذات مظهر رياضي، مرايات جانبية كهربائية ضم.زودت السيارة رينو فلوانس موديل 2012 بعجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم الصوتي، بالاضافة إلى نظام ترفيهي وعدد 4 مكبرات، زجاج كهربائي لجميع النوافذ، قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم مع كارت لتشغيل وإيقاف السيارة.تحتوي رينو فلوانس موديل 2012 ايضا على مصابيح ضباب، ومقدمة حادة الشكل، مع نظام توفير استهلاك البنزين ECO، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وسائد هوائية للحماية، مكيف هواء أوتوماتيكي، مقاعد من الجلد.محرك السيارة رينو فلوانس 2012قدمت السيارة رينو فلوانس موديل 2012 بمحرك 1600 سي سي، 4 سلندر، يتمكن من ضخ قوة قدرها 110 حصانا، مقترن بناقل سرعات اوتوماتيكي الأداء، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر منظومة الدفع الأمامي.أبعاد السيارة رينو فلوانس 2012تأتي السيارة رينو فلوانس موديل 2012 بمساحة تخزين خلفية تقدر بـ 530 لتر، بينما يبلغ طولها الكلي 4.618 م، و2.037 م للعرض، وبإرتفاع يبلغ 1.479 م، و12 سم للخلوص الأرضي أي إرتفاع السيارة عن الارض، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.702 م.