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بأداء قوي.. Realme تطلق موبايل Realme Note 60 بمواصفات استثنائية

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صورة الخبر: Realme Note 60
Realme Note 60

قبل الإعلان الرسمي بفترة قصيرة تسريبات عديدة حول تصميم هاتف Realme Note 60 ومواصفات هذا الإصدار فقد رصد هاتف Realme Note 60 في عدد من التسريبات التي إستعرضت مواصفات وتصميم هذا الإصدار وذلك قبل الإعلان الرسمي خلال الفترة القادمة.

على الجانب الآخر وفقا لموقع" gsmarena "يدعم هاتف Realme Note 60 بشاشة IPS LCD بحجم 6.74 بوصة، وجودة عرض HD+، كما تتميز الشاشة بمعدل تحديث 90Hz.

أما عن الميزات الأخرى التي يأتي بها الهاتف فهو مزود بميزة “rainwater smart touch” والتي تتيح للمستخدم تنشيط الشاشة وذلك حتى مع الأصابع الرطبة، كما يدعم الهاتف لمعايير IP64 مقوالتي تعد مقاومة لكلا من الماء والغبار.
يتميز هاتف Realme Note 60 أيضا بتصميم جديد لوحدة الكاميرا الخلفية والتي تتضمن مستشعر رئيسي يأتي بدقة 32 ميجا بيكسل ويدعم التكبير الرقمي حتى 10 مرات.

أما عن تصميم الهاتف فمن المقرر أن يتوفر هاتف Realme Note 60 بعدة ألوان مثل ألوان الأسود والأزرق، كما يأتي بإطار معدني على عكس الإصدار السابق والذي جاء بتصميم من البلاستيك.

ويدعم هاتف Note 60 لرقاقة معالج Unisoc T612 وعلى الجانب الآخرينطلق هاتف Realme Note 60 بذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، وبسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

المصدر: صدى البلد

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