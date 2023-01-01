بأجواء من القرن التاسع عشر.. موسكو تحيي فعالية "حفل بوشكين الراقص"



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

تعاود موسكو أجواء الفن والأناقة من القرن التاسع عشر من خلال فعالية "حفل بوشكين الراقص"، التي أقيمت بنجاح يوم الأحد الماضي، شهدت هذه الفعالية الفنية مشاركة واسعة وحضوراً جماهيرياً كبيراً في قاعة "غوستيني دفور"، حيث استمتع حوالي ألف شخص بعروض موسيقية ورقصات كلاسيكية بأزياء تعكس أسلوب القرن التاسع عشر، بحسب ما جاء من وكالات روسية.



فعالية "حفل بوشكين الراقص" تأتي ضمن إطار المسابقة الدولية لمصممي الأزياء الشباب والأزياء المسرحية، وتستلهم روحها من أعمال الشاعر والكاتب الروسي الشهير "ألكسندر بوشكين"، يتميز الحدث برقصات بأزياء كلاسيكية ترافقها أنغام أوركسترا متميزة.



تعد هذه الفعالية تجسيداً لروح "الحفل الراقص الكبير" الذي أقيم في روسيا في عام 1899، والذي كان محط أنظار المجتمع الأرستقراطي آنذاك،تقدم "حفل بوشكين الراقص" فرصة للمشاركين للاستمتاع بالتراث الثقافي والأدبي الروسي بأسلوب يجمع بين الأصالة والإبداع الحديث.