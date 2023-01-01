اِلحق اشتري .. هواتف ذكية للطلاب بأسعار وإمكانيات لن تصدقها

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أنواع الهواتف الذكية في الأسواق كثير ومتنوعة، فقد ظهرت مؤخرا العديد من الطرازات المختلفة والتي بدأت في إشغال المنافسة حول أفضل هاتف ذكي يناسب الطلاب وفقًا لموقع "gsmarena"



هاتف Samsung Galaxy S24



يعد ذلك الهاتف من أفضل هواتف الأندرويد على الإطلاق ويأتي هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra مزودا بشاشة خرافية Dynamic LTPO AMOLED 2X والتي تأتي بحجم يصل إلى 6.8 بوصة وبدقة QHD.

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على الجانب الاخر تدعم شاشة هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra بمعدل تحديث 120Hz.أما عن كاميرا هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra فهي كاميرا خلفية رباعية.وعن معالج هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra فهو يعمل بمعالج كوالكم الرائد الـ Snapdragon 8 Gen 3 ويأتي الهاتف أيضا مزودا أيضا ببطارية كبيرة 5000 وتأتي أيضا أهم ميزات الهاتف تدعيمه لتقنية الذكاء الاصطناعي.أما عن سعر الهاتف فهو يباع بسعر يصل إلى حوالي 11 ألفا و700 جنيه.هاتف Oppo A58مواصفات رائعة يتميز بها هاتف Oppo A58، فيأتي الهاتف مزودا ببطارية ضخمة وشحن سريع وذلك بجانب كاميرا فائقة الدقة 50 ميجابكسل.ويعمل هاتف Oppo A58 بمعالج من نوع Helio G85، ويأتي مزودا بذاكرة بسعة 6 جيجابايت.. أما عن ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين فقد تصل إلى 128 جيجابايت وذلك مع نظام التشغيل أندرويد.أما عن بطارية هاتف Oppo A58 فهو يحتوي على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 33 وات مع شاحن SuperVOOC.أما عن شاشة الهاتف فهو يأتي بشاشة من نوع LCD مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.وعن سعر هاتف أوبو Oppo A58 فهو يبدأ من 7 آلاف و99 جنيها، وهو سعر مميز للشباب ومحدودي الدخل.هاتف Galaxy S24 FEيعد الهاتف أرخص هاتف رائد لشركة سامسونج ويأتي مزودا بدقة 50 ميجابكسل وحجم مستشعر 1/1.57 بوصة مع 1.0 ميكرومتر بكسل.ويحتوي هاتف Galaxy S24 FE على بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة.أما عن ذاكرة هاتف Galaxy S24 FE فهو يأتي بذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 12 جيجابايت، ويأتي في الوقت نفسه بخيارين للتخزين 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1 و256 جيجابايت من نوع UFS 4.0.هاتف Galaxy A23يأتي هاتف Galaxy A23 مزودا ببطارية ضخمة وكاميرا فائقة وذلك مع معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية.ويعمل هاتف Galaxy A23 بمعالج من نوع Snapdragon 680 4G من شركة كوالكوم كما يدعم تقنية 4G.ويحتوي هاتف Galaxy A23 على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن بقوة 25 وات، وبعض الميزات الأخرى مثل GPS وWi-Fi.يعد الشاحن مقاوما للماء والغبار من نوع PLS LCD ويأتي بقياس 6.6 بوصة، وذلك مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وبدقة 1080x2408 بيكسل بالإضافة إلى مستشعر للبصمة.ويأتي هاتف Galaxy A23 وبكاميرا خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل وبفتحة عدسة f/1.8 وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.أما عن سعر الهاتف فهو يبدأ من 7 آلاف و820 جنيها مصريا.هاتف Nokia 3210يحتفظ هاتف Nokia 3210 4G بنفس التصميم الأيقوني للنموذج الأصلي. يأتي بثلاثة خيارات للألوان وهي Y2K Gold وScuba Blue وGrunge Black. يتميز الجهاز بشاشة بحجم 2.4 بوصة بدقة QVGA. ويوجد كاميرا خلفية بدقة 2 ميجابكسل مع وحدة فلاش LED.هاتف Nokia 3210 4Gيأتي هاتف Nokia 3210 4G مزودا بمعالج Unisoc T107 بذاكرة عشوائية و128 ميجابايت من التخزين الداخلي.ويأتي هاتف Nokia 3210 4G مع العديد من التطبيقات السحابية مثل YouTube وYouTube Shorts والأخبار وتحديثات الطقس وغيرها.على الجانب الآخر يحتوي هاتف Nokia 3210 4G على لعبة Snake الكلاسيكية بنسخة ملونة. ويحتوي أيضًا على ميزة UPI المدمجة.أما عن خيارات الاتصال في الهاتف فتشتمل على منفذ USB-C ودعم شريحتي اتصال و4G وبلوتوث 5.0 ومقبس سماعات 3.5 ملم.أما عن سعر هاتف Nokia 3210 4G فهو يأتي بسعر 3,999 روبية.