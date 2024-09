ايسر تطرح 4 أجهزة لابتوب مزودة بالذكاء الاصطناعي

صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

تعمل شركة Acer على توسيع خط إنتاج أجهزة الكمبيوتر المحمولة Swift بأربعة طرز جديدة، وكل منها مزود بقدرات الذكاء الاصطناعي. وتشترك هذه الطرز في وظائف مثل Microsoft Copilot+ وتقنية Acer User Sensing وWindows Studio Effects وPurifiedVoice 2.0 وPurifiedView. وتتضمن الميزات الأخرى اتصال Wi-Fi 7 وBluetooth 5.4.

سنلقي نظرة أولاً على Swift 14 AI (SF14-51/T)، وهو كمبيوتر محمول OLED مقاس 14 بوصة بدقة 3K أو 2K يعمل إما بمعالجات Intel Core Ultra 7 أو Ultra 5 ورسومات Intel Arc. وهناك أيضًا طراز مزود بشاشة تعمل باللمس IPS بدقة 2K. ويبلغ أداء الذكاء الاصطناعي لوحدة المعالجة العصبية 48 تريليون عملية في الثانية (TOPS). ويمكنك الحصول على ما يصل إلى 29 ساعة من تشغيل الفيديو و23 ساعة من تصفح الويب بفضل بطارية 65 وات في الساعة، وهي مثالية لأولئك الذين يعملون أثناء التنقل.يعتبر Swift 16 AI الأخ الأكبر لجهاز Swift 14 AI بشاشة OLED مقاس 16 بوصة بدقة 3K أو شاشة تعمل باللمس بدقة 3K مع زجاج من الحافة إلى الحافة. ??المعالج هو إما وحدة معالجة مركزية Intel Core Ultra 9 أو Ultra 7، كما يتم التعامل مع الرسومات بواسطة وحدة معالجة الرسومات Arc. أداء الذكاء الاصطناعي لوحدة المعالجة العصبية هو نفسه الموجود في Swift 14 AI (SF14-51/T)، ولكنه يحتوي على بطارية 75 وات في الساعة.أولئك الذين يحبون وحدات المعالجة المركزية من AMD سيحبون Swift 14 AI (SF14-61/T)، والذي يحتوي على وحدة معالجة الرسومات AMD Ryzen AI 9 365 (مصممة للوصول إلى 50 TOPS) ووحدة معالجة الرسومات AMD Radeon 880M. الشاشة مقاس 14 بوصة إما شاشة OLED بدقة 2880x1800 (WQXGA) أو شاشة IPS WQXGA أو شاشة تعمل باللمس WQXGA. الأول لديه شهادة DisplayHDR True Black 500، مما يساعد في الوصول إلى 500 شمعة، ولكن الآخرين لديهم سطوع أقصى يبلغ 400 شمعة. يبلغ عمر بطارية الكمبيوتر المحمول 75 وات في الساعة ومصنف لمدة 27 ساعة من تشغيل الفيديو و18.5 ساعة من تصفح الويب.أخيرًا، لدينا Swift Go 14 AI مدعوم بوحدة معالجة رسومية Snapdragon X Plus بثمانية أنوية تصل إلى 3.2 جيجاهرتز، بينما يمكن لوحدة المعالجة العصبية Hexagon الوصول إلى 45 TOPS. وحدة معالجة رسومية Qualcomm Adreno مسؤولة عن الرسومات. تأتي الشاشة مقاس 14.5 بوصة بدقة WQXGA أو 1920 × 1200 (WUXGA)، حيث يبلغ سطوع الأولى 350 شمعة والثانية 300 شمعة، وكلاهما بمعدل تحديث 120 هرتز. تسمح البطارية التي تبلغ سعتها 75 وات في الساعة بعمر بطارية مماثل لجهاز Swift 14 AI (SF14-61/T)، لكن شركة Acer تزعم أن Swift Go 14 AI يتمتع بـ 28 ساعة من تشغيل الفيديو و19.5 ساعة من وقت التصفح.سيتوفر Swift 14 AI (SF14-51/T) في الولايات المتحدة ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا في سبتمبر هذا العام، بينما سيصدر Swift 16 AI خلال شهر أكتوبر ما لم تكن في أستراليا، حيث سيصدر في الربع الأول من عام 2025. سيصدر كل من Swift Go 14 AI وSwift 14 AI (SF14-61/T) في الولايات المتحدة ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال شهر سبتمبر، لكن يجب على العملاء الأستراليين الانتظار قليلاً، حيث من المقرر أن يكون تاريخ الإصدار خلال الربع الرابع من عام 2024.