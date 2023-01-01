اوبو تحدد 18 من يونيو لإطلاق هواتف Oppo Reno12 وReno12 Pro في الأسواق العالمية

حددت شركة Oppo يوم 18 من شهر يونيو الجاري لإطلاق هواتف Oppo Reno12 وReno12 Pro للأسواق العالمية.
كانت شركة Oppo قد أطلقت سلسلة هواتف Reno12 في السوق الصيني خلال الشهر الماضي، والآن تستعد العملاق الصيني لإطلاق هذه الإصدارات في الأسواق العالمية.
ولقد سلطت Oppo في إعلانها التشويقي الضوء على مميزات الذكاء الإصطناعي في السلسلة القادمة والتي تتضمن AI Portrait وAI LinkBoost، كما أكدت Oppo على خططها لدفع مزيد من مميزات الذكاء الإصطناعي لاحقاً.
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