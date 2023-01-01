انهيار منزل شبين الكوم المكون من 5 طوابق

عرضت قناة العربية، مقطع فيديو يوثق لحظة انهيار عقار في مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، بعنوان " انهيار منزل مكون من 5 طوابق في شبين الكوم.. ومحافظة المنوفية: لا وفيات ولا إصابات".
لحظة انهيار العقار بالمنوفية
وأظهر مقطع الفيديو الذي عرضته قناة العربية، لحظات الرعب والصراخ للأهلي بعد انهيار العقار، وسط حالة من القلق والذعر والترقب لاحتمالية وجود مصابين ووفيات.
انهيار عقار
شارع البوسطة بمنطقة قبلي شبين الكوم في محافظة المنوفية، كان على موعد مع حادث مفاجيء في المساء، مع انهيار منزل بالكامل، وعلى الفور أبلغ الأهالي الجهات المعنية.
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