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انقطاع خدمات WhatsApp في باكستان

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صورة الخبر: WhatsApp
WhatsApp

يشكو مستخدمو واتساب وتطبيقات الوسائط الأخرى في باكستان من انقطاع الخدمات.

يشكو المستخدمون من صعوبات في تنزيل الرسائل الصوتية والفيديو والصور على واتساب، يتلقى بعض المستخدمين الرسالة التالية من واتساب: "تعذر تنزيل المستند. حاول مرة أخرى، إذا استمرت المشكلة في الحدوث، فحاول الاتصال بشبكة Wi-Fi".

في غضون ذلك، قللت هيئة الاتصالات الباكستانية من أهمية المشكلات المستمرة التي يواجهها مستخدمو الهواتف المحمولة في البلاد مع خدمات واتساب، وعزت ذلك إلى "خلل فني" محتمل.
وفقًا لتقرير صادر عن World Population Review لعام 2024، يوجد 52.3 مليون مستخدم لتطبيق واتساب في باكستان.

في أبريل، واجه مستخدمو الإنترنت انتكاسة كبيرة حيث تضرر كابل الألياف الضوئية الذي يربط سنغافورة بباكستان وأوروبا من عدة نقاط.


وبحسب التفاصيل، تعرض كابل الألياف الضوئية الذي يربط سنغافورة بباكستان وأوروبا لأضرار بالقرب من إندونيسيا من عدة مناطق، ما أثر على إمكانية الوصول إلى الإنترنت في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

المصدر: الوفد

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