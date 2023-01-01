انفجار يستهدف ضابطاً روسياً في موسكو (فيديو)



تفجير عبوة ناسفة بسيارة ضابط روسي تفجير عبوة ناسفة بسيارة ضابط روسي

أفادت مصادر أمنية روسية لـRT بأن عبوة ناسفة زنة 500 غرام انفجرت في سيارة الضابط بالجيش الروسي أندريه تورغاشوف وأن حالته خطرة، وأن زوجته أصيبت بشظايا في الوجه.

قد يعجبك أيضا...

وأشارت المصادر إلى أن العبوة كانت مثبتة على بطن سيارة رباعية الدفع من طراز "لاند كروزر" تعود للضابط أسفل منطقة مقعد السائق.يشار إلى أن المستهدف تورغاشوف يبلغ من العمر 49 عاما وكان برفقة زوجته الساعة 06:30 من صباح اليوم الأربعاء لحظة وقوع الانفجار، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوصول إلى الفاعلين.من جهتها، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية ايرينا فولك في وقت سابق، أن عبوة ناسفة ألصقت على بطن السيارة انفجرت ونجم عنها إصابتان جرى نقلهما إلى المستشفى.وأضافت: "تواصل الشرطة التحري في ملابسات الحادث، وصولا إلى اعتقال المتورطين في هذه الجريمة".وشوهد في فيديو للحظة الانفجار الضحية البالغ من العمر 49 عاما يحاول تضميد جروحه بعد أن بتر التفجير قدمه، في حين تعرضت زوجته لشظايا أصابت وجهها.وأظهر الفيديو كيف هرع الجيران لنجدة المصابين وحمل الرجال الضحية إلى أرضية الملعب المجاور، حتى وصول سيارات الإسعاف.