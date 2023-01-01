انطلاق سيارة BYD الكهربائية الجديدة Bao 8.. وهذا سعرها



سيارة BYD الكهربائية الجديدة سيارة BYD الكهربائية الجديدة



BYD تواصل توسيع عروضها من خلال علامتها التجارية "Fang Cheng Bao" (FCB)، التي تركز على إنتاج طرازات متخصصة في القيادة على الطرق الوعرة.

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من بين هذه الطرازات، ظهر Bao 8، وهو SUV ضخم يأتي بقدرات كبيرة وأداء مثير.الأداء والتقنياتيعتمد Bao 8 على منصة DMO الخاصة بـ BYD، والتي تُستخدم أيضًا في شاحنة Shark. نظام الدفع في Bao 8 هجين وقابل للشحن، يتألف من محرك بنزين بسعة 2.0 لتر بقوة 272 حصانًا، بالإضافة إلى محركين كهربائيين بقوة 272 حصانًا و400 حصانًا على التوالي.تتميز السيارة ببطارية LFP بسعة 36.864 كيلوواط ساعة، مما يسمح بمدى كهربائي يصل إلى 60 ميلًا وفقًا للمعايير الصينية.يمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 62 ميل/ساعة في 4.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 112 ميل/ساعة.التصميم والأبعادتتميز Bao 8 بحجمها الكبير، حيث يبلغ طولها 5.19 مترًا، وعرضها 1.99 مترًا، وارتفاعها 1.87 مترًا، مع قاعدة عجلات تبلغ 2.92 مترًا.يعكس تصميم السيارة شخصية قوية للطرق الوعرة، مع زوايا اقتراب وخروج تبلغ 30 و29 درجة على التوالي.تتبع السيارة في تصميمها الملامح الأساسية لطراز Bao 5، بما في ذلك المصد الأمامي الكبير والمصابيح الأمامية المربعة.تمتاز Bao 8 أيضًا بوجود مستشعر LiDAR على السقف ومقابض أبواب غائرة.المتوقع في الأسواقمن المتوقع أن يتم إطلاق Bao 8 في الصين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع إمكانية وصولها إلى الأسواق الأوروبية في عام 2025.رغم أنه لم يتم الإعلان عن الأسعار بعد، إلا أن السيارة تُعد جزءًا من خطة BYD لتوسيع تواجدها في سوق السيارات الكهربائية والهجينة عالميًا.هذه السيارة تُعد إضافة مثيرة في فئة السيارات الفاخرة الموجهة للطرق الوعرة، وتضع BYD في موقع قوي لمنافسة العلامات التجارية الكبرى في هذا القطاع.