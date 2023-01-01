انطلاق امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2024: غدًا السبت الموافق 25 مايو

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › انطلاق امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2024: غدًا السبت الموافق 25 مايو

صورة الخبر: الدبلومات الفنية 2024
الدبلومات الفنية 2024

تنطلق السبت 25 مايو الجارى امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023,2024، وتستمر حتى 6 يونيو المقبل، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

وأكدت الوزارة على استلام رؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية، المدارس التي سوف تعقد فيها الامتحانات على مستوى الجمهورية وتم عقد لقاءات مع المديريات التعليمية والإدارات ورؤساء اللجان للوقوف على أخر التجهيزات ومد اللجان الامتحانية بالمستلزمات والتجهيزات التي تحتاجها اللجان لعقد الامتحانات في أجواء من الهدوء والاستقرار.

وحذرت وزارة التربية والتعليم، الطلاب من حيازة التليفون المحمول داخل لجان الامتحانات، مشددة على أهمية ضبط لجان السير بشكل كبير والتصدى للغش بكافة أنواعه، كما أكدت الوزارة على ضرورة منع أى تجاوزات داخل اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال اى واقعة من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على انطلاق امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2024: غدًا السبت الموافق 25 مايو

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
75941

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم