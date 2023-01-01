انطلاق امتحانات الثانوية 10 يونيو وغرامة لاستخدام الموبايل فى الغش

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ينطلق يوم 10 يونيو الجارى ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024 ، ومع اقتراب انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 أدلى الدكتور رضا حجازى وزير التعليم بتصريحات شديدة اللهجة بشان الغش فى امتحانات الثانوية العامة 2024 ، بعد ما أعلن عن أنه لن يتهاون فى الغش فى امتحانات الثانوية العامة 2024.



لن نتساهل مع الغشاشين

وواصل حجازى تصريحاته قائلا: “الوزارة لن تتساهل مع الغشاشين وإجراءات التفتيش مستمرة، والوزارة مش هترجع في كلامها”.



ودعا وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: “أدعو وسائل الإعلام للعمل على توعية الطلاب بمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024”.

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وأضاف وزير التعليم أنه يتم تفتيش الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بالعصا الإلكترونية، ويتم تطبيق قانون مكافحة الغش على الطلاب المضبوطين بلا تهاون.جدول امتحانات الثانوية العامة 2024الاثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية + التربية الوطنية.الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد + الإحصاء.إجازة عيد الاضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024.السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربية.الثلاثاء 25 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الثانية.السبت 29 يونيو 2024: الفيزياء + التاريخالثلاثاء 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى.السبت 6 يوليو 2024: الكيمياء + الجغرافيا.الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس.السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل.الأربعاء 17 يوليو 2024 : الأحياء + الاستاتيكا + الفلسفة.السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تسريب الامتحانات طبقا لما نص عليه قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحاناتوتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.عقوبة تسريب الامتحاناتوتنص المادة الأولى من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن: يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بجميع مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.