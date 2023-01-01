انطلاق أغرب سيارات خارقة من LMP3 لعام 2025



Ligier JS P325 Ligier JS P325

في الأسبوع الماضي، شهدت حلبة “سبا فرانكورشان” حدثًا مهمًا لعشاق سباقات السيارات، حيث تم الكشف عن 3 سيارات جديدة من فئة LMP3 لعام 2025.

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كانت هذه السيارات محط أنظار الجميع، خاصةً الفرق المشاركة في بطولة ELMS وكأس لومان، حيث أتيحت لهم الفرصة لتفحص هذه الآلات الجديدة عن قرب والتعرف على التكنولوجيا المتطورة التي تحملها.يُعد هذا الكشف خطوة هامة في التحضيرات قبل دخول هذه السيارات المنافسات الرسمية العام المقبل.التحديات التي واجهت تطوير السياراتخلال فعاليات الكشف، أتيحت الفرصة لموقع DSC للحديث مع الشركات المصنعة الثلاثة للسيارات الجديدة.وقد تناولت هذه المحادثات التقدم الذي أحرزته كل شركة في تطوير هياكل سياراتها الجديدة.كان من المفترض أن يتم التصديق النهائي على هذه الهياكل في شهر أغسطس، إلا أن هذا الموعد تأجل بسبب بعض التحديات التي ظهرت خلال مرحلة الاختبارات.من أبرز هذه التحديات كانت المشاكل التقنية المرتبطة بالمحرك الجديد V6 مزدوج التوربيني من شركة Toyota، حيث كان هذا المحرك مصدر قلق للعديد من الفرق بسبب الأداء غير المستقر في المراحل الأولى من الاختبار.وعلى إثر ذلك، تقرر تأجيل الموعد النهائي للموافقة على هذه السيارات إلى وقت لاحق في شهر سبتمبر.التغييرات في اللوائح الجديدة للسباقاتإلى جانب التحديات التقنية، كانت هناك أيضًا مناقشات مستمرة حول اللوائح الجديدة التي ستطبق على سيارات LMP3 لعام 2025.ومن بين هذه اللوائح قرار يتعلق بالحد الأدنى لوزن السيارات، حيث يُعتقد أن الوزن الجديد سيكون 1000 كجم، وهو أثقل بمقدار 50 كجم من السيارات الحالية التي تعمل بمحركات V8.هذا الوزن الإضافي سيتطلب إجراء اختبارات تصادم إضافية لضمان سلامة السيارات وموثوقيتها في الظروف المختلفة.مواصفات سيارة Duqueine D09:في سبا Paddock، كانت إحدى المحطات الأولى هي خيمة شركة Duqueine، حيث عرضت الشركة الفرنسية هيكل التطوير الخاص بها D09.تم اختبار هذا الهيكل خلال فصل الصيف في Motorland Aragon، تحت إشراف سائق السباقات المخضرم Laurens H?rr.أشاد «جان كارل فيرناي» رئيس سباقات العملاء في Duqueine، بالتعديلات الديناميكية الهوائية التي تم إجراؤها على السيارة، مؤكدًا أن هذه التحسينات كان لها تأثير فوري على أداء السيارة،مما جعلها أسرع وأكثر استقرارًا على المضمار. وأشار فيرناي إلى أن أحد أهداف الشركة الرئيسية كان تحسين قوة الدفع وتكييف المحرك مع هيكل السيارة لضمان سهولة القيادة، حتى بالنسبة للسائقين الهواة.لكن على الرغم من هذه التحسينات، لم تكن الأمور خالية من التحديات. فقد واجه فريق Duqueine مشاكل تتعلق بالتبريد خلال الاختبارات الأولية، خاصة عندما كانت درجة الحرارة تصل إلى 50 درجة مئوية في موتورلاند.وقد تم إجراء تعديلات على نظام التبريد لتجاوز هذه المشاكل، ويبدو أن الفريق قد توصل إلى حل مناسب.سيارة Ligier JS P325:من بين الشركات التي كانت حاضرة أيضًا Ligier، والتي عرضت سيارتها الجديدة JS P325. تم تطوير هذه السيارة بتصميم جديد يشمل تحسينات في الديناميكا الهوائية.وعلى الرغم من أن اللوائح الجديدة تنص على أن التغييرات يجب أن تركز على استيعاب المحرك الجديد وحزمة التبريد الخاصة به، إلا أن Ligier ذهبت أبعد من ذلك بتصميم جديد لمقدمة السيارة لتحسين تدفق الهواء.ما يميز سيارة Ligier الجديدة هو تصميم الجزء الأمامي، الذي يتضمن لوحين جديدين يربطان المصابيح الأمامية مع الأنف، وهو تعديل يسهم في زيادة تدفق الهواء إلى الخلف دون التأثير على الكفاءة الديناميكية الهوائية للسيارة.من المثير للاهتمام أن هذه التعديلات يمكن إجراؤها بسهولة على السيارات الحالية، مما يعني أن العملاء الذين يمتلكون قطع غيار احتياطية من طراز JS P320 يمكنهم تعديلها دون تكلفة إضافية.اختبارات وتوقعات مستقبليةحتى الآن، أكملت سيارة Ligier JS P325 ستة أيام من الاختبارات المكثفة، بمتوسط 400 كيلومتر يوميًا على مسارات مختلفة مثل ماجني كورس وبرشلونة.ووفقًا لرئيس شركة Ligier Automotive، بيير نيكوليت، فإن حزمة التبريد الجديدة تعمل كما هو متوقع، مما يشير إلى أن الهيكل الذي شوهد في سبا قد يكون النسخة النهائية للسيارة.تعتبر التحضيرات لإطلاق سيارات LMP3 لعام 2025 خطوة كبيرة نحو مستقبل جديد في سباقات السيارات.ومع اقتراب موعد التصديق النهائي في سبتمبر، تواصل الشركات المصنعة جهودها لتحسين الأداء وضمان أن تكون سياراتها جاهزة للتحديات المقبلة.هذه التغييرات والتحسينات لن تجعل السيارات أكثر سرعة واستقرارًا فحسب، بل ستساهم أيضًا في تعزيز المنافسة في هذا المجال.من المتوقع أن تشهد سباقات ELMS وكأس لومان منافسات شرسة ومثيرة بين هذه الآلات الجديدة في العام المقبل.