انضمام Resident Evil و Asteroids إلى قاعة مشاهير ألعاب الفيديو العالمية

كشف المتحف الوطني القوي للعب عن أسماء المنضمين هذا العام إلى قاعة مشاهير ألعاب الفيديو العالمية. لقد نجحت Asteroids وMyst وResident Evil وSimCity وUltima في تحقيق النجاح. في حين أن هذا يعني أن أمثال Guitar Hero وMetroid وTony Hawk’s Pro Skater سيغيبون عن قائمة المتأهلين للتصفيات النهائية، إلا أنه سيكون من الصعب رفع دعوى ضد أي من المجندين الخمسة.
يتم اختيار الألعاب لقاعة الشهرة بناءً على عدد من المعايير، بما في ذلك التأثير الثقافي وتأثيرها على الصناعة. الكويكبات تناسب الفاتورة تمامًا. حققت مباراة 1979 نجاحًا هائلاً. باعت Atari أكثر من 70.000 وحدة أركيد، مما جعل Asteroids آلة اللعب بالعملة المعدنية الأكثر مبيعًا. كانت النسخة المنزلية على Atari 2600 تحظى بشعبية كبيرة أيضًا. على الرغم من أن الرسومات المتجهة كانت بدائية، إلا أن ذلك لم يقلل من حلقة اللعب المُرضية للغاية المتمثلة في تفجير الكثير من الصخور الفضائية.
كما حققت لعبة الألغاز البطيئة الوتيرة Myst نجاحًا كبيرًا في التسعينيات، حيث بيعت أكثر من 6 ملايين نسخة. ربما يكون Resident Evil هو الاسم الأكثر صلة بالقائمة للجماهير الحديثة. لا تزال السلسلة قوية بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من نشر اللعبة الأصلية لعام 1996 لنوع رعب البقاء.
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