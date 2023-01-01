انضمام فئة جديدة لـ"KGM توريس" 2024 بالسوق المصري



KGM توريس KGM توريس

كشف مصدر مسئول لدى شركة "عربيات إيجيبت" الوكيل المحلي لعلامة KGM الكورية -سانج يونج سابقاً- عن انضمام فئة جديدة للسيارة الكروس أوفر SUV متوسطة الحجم "توريس Torres"، لتصبح السيارة متاحة في 5 فئات بدلاً من 4.



تستقر الفئة الجديدة في الترتيب التالي للفئة الثالثة Luxury وتأتي باسم Luxury Plus، وتختلف عن البقية في حصولها على وسادة هواء لحماية الركبة في مقعد السائق، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS (كان متاحًا في الفئة الثانية فقط)، وجنوط مقاس 20 بوصة بدلاً من 18 بوصة، وذلك بزيادة 61 ألف جنيه عن سعر الفئة الثالثة.



الجدير بالذكر أن وكيل "كي چي إم" كان قد أعلن عن تخفيضات مزودجة خلال شهر مارس الماضي جعلت السيارة "توريس" صاحبة أكبر قيمة تخفيضات مقارنة بالبقية، حيث بلغ إجمالي قيمة التخفيض على الفئات الأربعة بالترتيب: 451 ألف، 491 ألف، 551 ألف، 591 ألف جنيه.. لتعود السيارة لنفس أسعارها وقت التدشين الرسمي يوم 20 نوفمبر 2023 (باستثناء الفئة الثالثة) وذلك على النحو التالي:

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•الفئة الأولى Comfort بسعر 1,599,000 جنيه•الفئة الثانية Advanced بسعر 1,699,000 جنيه•الفئة الثالثة Luxury بسعر 1,899,000 جنيه•الفئة الرابعة Luxury Plus بسعر 1,960,000 جنيه•الفئة الخامسة Adventure بسعر 1,999,000 جنيهويقدم الوكيل ضمان يصل إلى 100 ألف كيلومتر أو 5 سنوات أيهما أقرب.منظومة القوةتعتمد توريس على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا متصل بشاحن تيربو قادر على توليد قوة 163 حصان وعزم دوران 280 نيوتن متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات لتصل سرعتها القصوى إلى 191 كم/س، وتعمل السيارة بنظام الدفع الثنائي للعجلات في أول ثلاث فئات، بينما الفئة الأخيرة تعمل بنظام الدفع الكلي..أنظمة السلامةتم تعزيز السيارة في جميع فئاتها بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة لتتضمن:•عدد 2 وسائد هوائية•فرامل مانعة للانغلاق ABS•توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD•برنامج ثبات إلكتروني ESP•نظام مساعد الفرامل BAS•فرامل يد إلكترونية EPB•مساعد صعود المرتفعات HSA•نظام للتحكم في نزول المنحدرات HDC•نظام تحكم في الجر TCS•نظام الحماية النشط من الانقلاب ARP•نظام التحكم في تأرجح المقطورة TSC•نظام فرامل الاصطدام المتعدد MCB•إشارة التوقف في حالات الطوارئ ESS•مثبت ومحدد سرعة إلكتروني•حساسات ركن أمامية وخلفية•كاميرا خلفية•مانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة•منبه تحذير لأحزمة الأمانوبالإضافة لما سبق تأتي الفئة الثانية بـأنظمة مثل: (وسائد هواء جانبية وستارية، مفتاح تشغيل وإيقاف للوسادة هواء مقعد الراكب الأمامي، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS)، وتتفوق الفئة الثالثة بحصولها على (نظام تحذير من البقعة العمياء مع إنذار، تحذير عند تغيير الحارة المرورية والاصطدام، تحذير من حركة المرور الخلفية).التجهيزات الخارجية والداخلية•الفئة الأولى Comfortمصابيح أمامية LED مع تحكم في مستوى الإضاءة، إضاءة نهارية LED، إشارات انعطاف أمامية LED، دعامة A وقضبان السقف بلون أسود، مرايا الأبواب بخاصية ضبط وطي كهربائي وخاصية تسخين، إشارات انعطاف LED بمرايا الأبواب، زجاج أمامي معتم بخاصية تقليل الضوضاء، نوافذ خلفية وزجاج خلفي معتم للخصوصية، مساحة للزجاج الخلفي مع رشاشات مياه، جنوط رياضية مقاس 17 بوصة، إطار مؤقت مع معدات تغيير الإطار.عجلة القيادة متعددة الوظائف وبخاصية الضبط والإمالة، باور ستيرنج كهربي، لوحة القيادة ومقبض ناقل الحركة مكسوان بالجلد وكذلك بدال السرعة، تكييف أوتوماتيك ثنائي التوزيع، شاشة LCD تعمل باللمس مقاس 8 بوصة للتحكم في التكييف ومتعددة الوظائف، شاشة عدادات رقمية مقاس 12.5 بوصة مزودة بشاشة LCD ملونة مقاس 4.2 بوصة، شاشة ترفيه وعرض بيانات مقاس 9 بوصة تدعم توصيل الهواتف الذكية بالسيارة عبر تطبيقات Apple CarPlay و Android Auto، بلوتوث، نظام صوت مكون من 6 سماعات، شاحن USB + فتحة USB للمقاعد الأمامية، مخارج كهربائية 12 فولت في الأمام والخلف، حاجب شمسي بمرآة مضاءة.•الفئة الثانية Advancedبالإضافة إلى ما سبق تتمتع الفئة الثانية بـ مصابيح ضباب أمامية وخلفية LED، جنوط رياضية مقاس 18 بوصة (دايموند كات)، مفتاح ذكي مزدوج مع نظام قفل أوتوماتيك، زر تشغيل/إيقاف المحرك، فرش جلد للمقاعد (أسود ورمادي)، عجلة القيادة مكسوة بالجلد، شاحن USB + فتحة USB للمقاعد الخلفية، مسند ذراع مركزي خلفي مع حامل أكواب.•الفئة الثالثة Luxuryوتتفوق الفئة الثالثة على ما سبق بحصولها على فتح وغلق باب الشنطة كهربائيًا، غطاء حمولة الأمتعة، كسوة الأبواب الداخلية مغطاة بالجلد، فرش جلد للمقصورة (بني و كاكي)، سقف داخلي أسود، ضبط مقعد السائق كهربائيًا في 8 اتجاهات، خاصية تدفئة بالمقاعد، خاصية تبريد بالمقاعد الأمامية، إضاءة داخلية محيطة 32 لون، ستائر خلفية، فتحة سقف كهربائية.•الفئة الرابعة Luxury Plusجنوط مقاس 20 بوصة.•الفئة الخامسة Adventureوأخيرًا تنفرد الفئة الخامسة بنظام دفع كلي للعجلات نشط ACTIVE AWD WITH LOCK، وتستمر بنفس مقاس الجنوط 18 بوصة.