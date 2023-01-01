انضمام خمسة أسماء جديدة لموديلات 2025 في السوق المصري.. والحصيلة 8 سيارات حتى الآن



هيونداي إلنترا AD هيونداي إلنترا AD

في مطلع شهر أبريل الماضي استهلت شركة "نيسان إيجيبت" أول موديلات 2025 المطروحة في السوق المصري بالإعلان عن "قشقاي Qashqai" و"جوك Juke"، وتبعتهم "تويوتا إيجيبت" بالإعلان عن "فورتشنر Fortuner" المجمعة محليًا.. وخلال شهر مايو تم استقبال المزيد من موديلات 2025، تنوعت تصنيفاتهم بين سيارات الركوب وسيارات النقل، وآخرهم "الدبابة" اليوم.



هيونداي إلنترا AD

في الثالث عشر من شهر مايو الجاري تمت إزاحة الستار عن السيدان "هيونداي إلنترا AD"، إيذانًا بعودتها من جديد بعد غياب لبضعة سنوات، ليبدأ تجميعها محليًا تحت مظلة مجموعة "غبور أوتو".

•الفئة Smart بسعر 890,000 جنيه.

•الفئة Modern بسعر 950,000 جنيه.

•الفئة Topline بسعر 1,050,000 جنيه.

تعتمد "Elantra AD" على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.6 لترًا قادر على توليد قوة 127 حصان وأقصى عزم دوران 155 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.



هيونداي أكسنت RB

بعد أسبوع من تدشين AD -وتحديدًا هذا اليوم- جاءت قائمة الأسعار الرسمية الخاصة بـ"هيونداي" تتضمن السيدان "Accent RB" المجمعة محليًا كموديل 2025 وأسعارها كالتالي:

• الفئة Tinted Glass بسعر 705,000 جنيه.

•الفئة SR Tinted Glass بسعر 735,000 جنيه.

•الفئة DAB ABS Tinted Glass بسعر 770,000 جنيه.

•الفئة DAB ABS Tinted Glass Plus بسعر 790,000 جنيه.

•الفئة Highline Tinted Glass بسعر 825,000 جنيه.

تنطلق "أكسنت" المجمعة محليًا بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لترًا بإمكانه توليد قوة 125 حصان و 156 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.

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شيري أريزو 5تحت مظلة نفس وكيل سيارات "هيونداي" المذكورة أعلاه، أعلنت شركة "غبور أوتو" -وكيل شيري- في السادس عشر من هذا الشهر عن أسعار السيدان "Arrizo 5" كموديل 2025، وجاءت كالتالي:•الفئة Baseline (مانيوال) بسعر 645,000 جنيه•الفئة Baseline (أوتوماتيك) بسعر 690,000 جنيه•الفئة Highline بسعر 715,000 جنيهتعتمد أريزو السيدان على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 114 حصان وعزم دوران 141 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي 5 سرعات في الفئة الأولى، أو CVT أوتوماتيك 7 سرعات في باقي الفئات، بحيث تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 11,5 ثانية.شيفروليه الدبابةأعلن وكيل "شيفروليه" منذ ساعات عن إتاحة موديلات 2025 من "الچامبو" و"الدبابة"، وأسعارهما كالآتي:•الفئة Floor بسعر 1,012,000 جنيه•الفئة Box بسعر 1,015,000 جنيه•الفئة Box (مع كماليات) بسعر 1,015,000 جنيه•الفئة المكيفة 1,099,000 جنيه•الفئة المكيفة (مع كماليات) 1,106,000 جنيهتنطلق النقل الدبابة بمحرك ديزل رباعي الاسطوانات سعته 2.5 لترًا بقوة 78 حصان وعزم دوران 176 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة يدوي 5 سرعات.شيفروليه الجامبو•حمولة 5200 كجم بسعر 1,363,500 جنيه•حمولة 7000 كجم بسعر 1,470,000 جنيه•حمولة 7000 كجم (بالتكييف) بسعر 1,494,500 جنيه•حمولة 8000 كجم بسعر 1,580,000 جنيهتنطلق النقل الجامبو بمحرك ديزل رباعي الاسطوانات سعته 4.6 لترًا بقوة 121 حصان وأقصى عزم دوران 304 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة يدوي 5 سرعات.