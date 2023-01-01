انخفاض كبير في أسعار أفضل 3 موبايلات Xiaomi



Xiaomi 14 Ultra Xiaomi 14 Ultra

حقق هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra نجاحاً عالمياً منذ إطلاقه قبل بضعة أسابيع، وحاز على تقييمات إيجابية. لكن حرصاً من الشركة على جعل الصفقة أكثر جاذبية، قامت بخفض سعر هاتف Xiaomi 14 Ultra بمقدار 200 جنيه إسترليني، وهاتف Xiaomi 14 بمقدار 100 جنيه إسترليني. الأسعار الجديدة الآن معروضة على موقع أمازون في المملكة المتحدة لكلا الهاتفين.







هاتف Xiaomi 14 Ultra



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يتوفر هاتف Xiaomi 14 Ultra الآن بسعر 1099 جنيه إسترليني بعد خصم قدره 200 جنيه إسترليني، بدلاً من السعر السابق البالغ 1299 جنيه إسترليني. يطبق السعر المخفض حاليًا على اللون الأبيض فقط. يبدو أن هذا خصم مؤقت على الهاتف، أو حتى نفاذ الكمية.يأتي هاتف Xiaomi 14 Ultra بشاشة LTPO AMOLED بحجم 6.73 بوصة وبدقة 1440 × 3200 بكسل. كما يحتوي على بطارية Li-Po غير قابلة للإزالة بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 90 وات سلكي و 80 وات لاسلكي. كما يتميز بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 وبطاقة رسومات Adreno 750 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 16 جيجابايت ومساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت. يحتوي الهاتف على مجموعة رباعية من الكاميرات الخلفية تتكون من مستشعر عريض بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر periscope بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر telephoto بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر ultra-wide بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر TOF ثلاثي الأبعاد. يوجد مستشعر أمامي بدقة 32 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر تسارع للتشغيل ومستشعر تقارب ومستشعر جيروسكوب وبوصلة ومقياس ضغط وجهاز إرسال واستقبال للاتصالات الثنائية عبر الأقمار الصناعية.هاتف Xiaomi 14وبالمثل، ينطبق خصم بقيمة 100 جنيه إسترليني على هاتف Xiaomi 14. يبدو أن الإصدار الأساسي يوفر جميع ميزات الإصدار Ultra، ولكن كل شيء مخفض قليلاً ليناسب الحجم الأصغر. عادةً ما يُباع الهاتف بسعر 896 جنيه إسترليني، ولكن مع خصم بقيمة 100 جنيه إسترليني، يمكن للمستخدم الحصول عليه مقابل 799 جنيه إسترليني.هاتف Redmi Note 13 Proكما يوجد أيضًا خصم على هاتف Redmi Note 13 Pro، والذي يُباع حاليًا بسعر 269 جنيه إسترليني مع خصم 19%. يقدم الهاتف بعض المواصفات الرائعة في الفئة المتوسطة. إنه مزيج من جميع الألوان والميزات، ويوفر قيمة ممتازة مقابل السعر.