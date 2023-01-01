انخفاض سعر سياره جاك JS2 موديل 2024 بالسوق المحلي

باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات جاك الصينية قدمت مجموعة القصراوي خلال الفترة الماضية قائمة سعرية محدثة لموديلات 2024 من سياراتها بعد تخفيض أسعارهم، ومن ضمنهم سيارة JS2 المتاحة بالسوق المصري، حيث تنتمي هذه السيارة لفئة مركبات كروس أوفر وSUV، وتقدم الشركة موديل 2024 بفئة واحدة فقط سعرها كالتالي:
- فئة واحدة فقط بسعر 699 ألف و900 جنيه (بعد تخفيض 150 ألف جنيه).
وتحمل هذه السيارة محرك مكون من 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 113 حصان و146 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT.
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