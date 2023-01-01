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انخفاض سعر سياره جاك JS2 موديل 2024 بالسوق المحلي

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صورة الخبر: جاك JS2
جاك JS2

باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات جاك الصينية قدمت مجموعة القصراوي خلال الفترة الماضية قائمة سعرية محدثة لموديلات 2024 من سياراتها بعد تخفيض أسعارهم، ومن ضمنهم سيارة JS2 المتاحة بالسوق المصري، حيث تنتمي هذه السيارة لفئة مركبات كروس أوفر وSUV، وتقدم الشركة موديل 2024 بفئة واحدة فقط سعرها كالتالي:

- فئة واحدة فقط بسعر 699 ألف و900 جنيه (بعد تخفيض 150 ألف جنيه).

وتحمل هذه السيارة محرك مكون من 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 113 حصان و146 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT.

وتشمل أهم التجهيزات بهذا الموديل التجهيزات التالية:

- وسائد هوائية أمامية.

- أنظمة المكابح ABS وEBD وBA.

- نظام ثبات الكتروني.
- مصابيح أمامية LED نهارية.

- مصابيح خلفية LED.

- مرايات جانبية كهربائية.

- عجلة قيادة متعددة الوظائف.

- تكييف هواء.

- مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.

- كاميرا خلفية.

- سنسور خلفي.

- شاشة 8 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.

- كمبيوتر رحلات.

- مثبت سرعة.

- نظام صوتي يضم 6 سماعات.

المصدر: التوكيل

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