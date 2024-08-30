انخفاض سعر الذهب اليوم 30-8-2024 بمنتصف التعاملات

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شهد سعر الذهب في منتصف اليوم الجمعة 30-8-2024 بمختلف محلات الصاغة، تراجعًا في جميع أعيرة الذهب، ومن بينها عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في مصر، ويتابع قطاع عريض من المواطنين سعر جرام الذهب يوميًا للتعرف على مستجداته.

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سعر الذهب اليوم في مصروتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم في مصر، في التحديث الأخير الموضح من خلال بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.سعر جرام الذهب عيار 24سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال منتصف التعاملات 3937 جنيهًا للشراء، قبل إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، بعدما سجل قبل انخفاضه 3949 جنيهًا للشراء.سعر جرام الذهب عيار 21كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال منتصف التعاملات 3445 جنيهًا للشراء، قبل إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، بعدما سجل قبل انخفاضه 3455 جنيهًا للشراء.سعر جرام الذهب عيار 18في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال منتصف التعاملات 3445 جنيهًا للشراء، قبل إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، بعدما سجل قبل انخفاضه 3455 جنيهًا للشراء.سعر جرام الذهب عيار 14كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 خلال منتصف التعاملات 2297 جنيهًا للشراء، قبل إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، بعدما سجل قبل انخفاضه 2303 جنيهات للشراء.سعر الجنيه الذهبوسجل سعر الجنيه الذهب خلال منتصف التعاملات 27 ألفًا و560 جنيهًا للشراء، قبل إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، بعدما سجل قبل انخفاضه 27 ألفًا و640 جنيهًا للشراء.