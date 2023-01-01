انخفاض درجات الحرارة على الأبواب: هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل!

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تحدث الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، عن موجة الحرارة المرتفعة، قائلة: "موجة الحرارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع، مع ارتفاع قيم درجات الحرارة، حيث وصلت درجات الحرارة بمحافظات الصعيد من 44 درجة إلى 45 درجة مئوية.



وأضافت منار غانم خلال مداخلة ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة غدا 38 درجة مئوية، ومع يوم الأربعاء والخميس ستظل العظمى على القاهرة من 38 درجة مئوية إلى 39 درجة مئوية ومع يوم الجمعة سنشهد إنخفاضا فى درجة الحرارة.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية واستمرار الموجه شديدة الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.