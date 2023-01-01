انخفاض أسعار GAC EMKOO موديل 2024



GAC EMKOO GAC EMKOO

انخفضت الأسعار الرسمية للسيارة GAC EMKOO موديل 2024 المطروحة في مصر ، وشملت هذه التخفيضات جميع الفئات المقدمة محليًا، حيث تراجعت أسعار الفئة الأولى بقيمة قدرها 130 ألف جنيه وهي النسبة الأعلى، بينما شهدت الفئة الثانية والثالثة تخفيضات سعرية بقيمة قدرها 120 ألف جنيه.



ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة GAC EMKOO موديل 2024 بعد التخفيضات مع عرض ابرز المواصفات



زودت السيارة GAC EMKOO موديل 2024 بمحرك "تيربو" رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 177 حصان وعزم اقصى للدوران يبلغ 270 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك 7 غيار طراز DSG.

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تأتي السيارة GAC EMKOO موديل 2024 بتصميم خارجي ينتمي إلى فئة الـ SUV، مع جنوط رياضية، وضاءة LED، ومرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، وحساسات ركن خلفية وأمامية، بالاضافة إلى كاميرا، وشاشة تعمل باللمس، وزر تشغيل وايقاف المحرك، مع باقة من التجهيزات تتضمن وسائل الحماية والرفاهية.الابعاد الخارجية للسيارة GAC EMKOO موديل 2024الطول الكلي 4680 مم.العرض الكلي 1901 مم.الارتفاع الكلي 1670 مم.طول قاعدة العجلات 2750 مم.سعة خزان الوقود 55 لتر.سيارة GAC EMKOO موديل 2024الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة GAC EMKOO موديل 2024 بعد تخفيضات مايوالفئة الأولى GS موديل 2024 بسعر 1,270,000 جنيه.الفئة الثانية GE موديل 2024 بسعر 1,380,000 جنيه.الفئة الثالثة GL موديل 2024 بسعر 1,480,000 جنيه.