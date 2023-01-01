انخفاض أسعار GAC EMKOO موديل 2024

انخفضت الأسعار الرسمية للسيارة GAC EMKOO موديل 2024 المطروحة في مصر ، وشملت هذه التخفيضات جميع الفئات المقدمة محليًا، حيث تراجعت أسعار الفئة الأولى بقيمة قدرها 130 ألف جنيه وهي النسبة الأعلى، بينما شهدت الفئة الثانية والثالثة تخفيضات سعرية بقيمة قدرها 120 ألف جنيه.
ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة GAC EMKOO موديل 2024 بعد التخفيضات مع عرض ابرز المواصفات
زودت السيارة GAC EMKOO موديل 2024 بمحرك "تيربو" رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 177 حصان وعزم اقصى للدوران يبلغ 270 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك 7 غيار طراز DSG.
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