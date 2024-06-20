انخفاض أسعار الدواجن اليوم 11 يوليو 2024

شهدت أسعار الفراخ البيضاء فى بداية تعاملات اليوم الخميس 11 يوليو 2024 حالة استقرار بالاسواق المحلية .وقد تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم بالمزرعة حوالى 69 جنيها وتصل إلى المستهلك في المحلات 79 جنيها للكيلو الواحد .
وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو 85 جنيهًا في البورصة وتباع للمستهلكين بسعر 95 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة .
كما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 109 جنيهًا بالبورصة وتباع للمستهلكين بسعر 113 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.
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