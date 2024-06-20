انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024

شهدت أسعار الفراخ البيضاء في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 حالة استقرار بالأسواق المحلية، وقد تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم بالمزرعة حوالى 76 جنيها وتصل إلى المستهلك في المحلات مابين 82 إلى 87 جنيها للكيلو الواحد.
وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو 90 جنيه في البورصة وتباع للمستهلكين بسعر مابين 95 إلى 100 جنيه للكيلو حسب المنطقة.
كما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 109 جنيهات بالبورصة وتباع للمستهلكين بسعر 113 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.
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