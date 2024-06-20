انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024

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شهدت أسعار الفراخ البيضاء في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 حالة استقرار بالأسواق المحلية، وقد تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم بالمزرعة حوالى 76 جنيها وتصل إلى المستهلك في المحلات مابين 82 إلى 87 جنيها للكيلو الواحد.



وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو 90 جنيه في البورصة وتباع للمستهلكين بسعر مابين 95 إلى 100 جنيه للكيلو حسب المنطقة.



كما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 109 جنيهات بالبورصة وتباع للمستهلكين بسعر 113 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

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جدير بالذكر أن انتاج مصر نحو 1.4 مليار طائر سنويا وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 100%، أن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يقارب من 3 مليون عامل و يصل حجم الاستثمارات فيها لحوالي 100 مليار جنيه .