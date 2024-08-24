انخفاض أسعار الحديد بمستهل تعاملات اليوم



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

انخفضت أسعار الحديد في مصر اليوم بشكل ملحوظ، حيث تراجع سعر طن حديد عز بنحو 311 جنيهًا ليصل إلى 42212 جنيهًا. كما صعد سعر الحديد الاستثماري بنحو 425 جنيهًا، وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية.

قد يعجبك أيضا...

أسعار الحديد في مصروفيما يأتي تفاصيل أسعار الحديد اليوم في مصر:- سجل سعر طن الحديد الاستثماري 40672 جنيهًا.- بلغ سعر طن حديد عز 42212 جنيهًا.أسعار الحديد في مصركما جاءت أسعار الحديد في الشركات الأخرى على النحو الآتي:- حديد مصر ستيل: 38،000 جنيه للطن.- حديد السويس: 38،000 جنيه للطن.- حديد بشاي: 38،500 جنيه للطن.سعر طن الأسمنتأما بالنسبة لأسعار الأسمنت اليوم، حافظ على أسعاره الأخيرة مسجلًا 2593.71 جنيه.