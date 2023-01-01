انحسار حدة الموجة الحارة: مصر على موعد مع انخفاض 5 درجات اعتباراً من الجمعة



الموجة الحارة الموجة الحارة



حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من استمرار الطقس شديد الحرارة، اليوم الأربعاء، على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية.



وقالت هيئة الأرصاد إنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 39 درجة مئوية.



وتوقعت هيئة الأرصاد استمرار الموجه شديدة الحرارة إلى يوم غد الخميس.

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وأعلنت هيئة الأرصاد أن الموجة شديد الحرارة، تنكسر حدتها قليلاً يوم الجمعة المقبل وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4-5) درجات.الظواهر الجويةوتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الأربعاء، شديد الحرارة علي أغلب الأنحاء حار علي السواحل الشمالية ،ليلا وفي الصباح الباكر طقس معتدل علي السواحل الشمالية مائل للحرارة علي باقي الانحاء .وعن الظواهر الجوية أوضحت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر والرياح السطحية شمالية غربيةوفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصرالمدينة العظمى الصغرىالقاهرة 39 28العاصمة الادارية 40 286 اكتوبر 39 28بنها 38 27دمنهور 37 25وادى النطرون 39 26كفر الشيخ 37 26المنصورة 37 26الزقازيق 39 28شبين الكوم 39 26طنطا 37 26دمياط 31 22بورسعيد 33 23السويس 39 26العريش 31 20رفح 30 19رأس سدر 37 25نخل 37 17كاترين 32 14الطور 37 26طابا 35 25شرم الشيخ 40 27الاسكندرية 36 23العلمين 36 23مطروح 35 24السلوم 37 24سيوة 41 26رأس غارب 39 26الغردقة 41 27سفاجا 41 26مرسى علم 40 27شلاتين 40 27حلايب 37 28أبو رماد 36 27رأس حدربة 33 28الفيوم 40 24بني سويف 41 25المنيا 41 24أسيوط 42 25سوهاج 43 27قنا 44 28الأقصر 44 28أسوان 45 29الوادى الجديد 44 28أبوسمبل 44 27