انحسار حدة الموجة الحارة: مصر على موعد مع انخفاض 5 درجات اعتباراً من الجمعة

الموجة الحارة
حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من استمرار الطقس شديد الحرارة، اليوم الأربعاء، على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية.
وقالت هيئة الأرصاد إنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 39 درجة مئوية.
وتوقعت هيئة الأرصاد استمرار الموجه شديدة الحرارة إلى يوم غد الخميس.
وأعلنت هيئة الأرصاد أن الموجة شديد الحرارة، تنكسر حدتها قليلاً يوم الجمعة المقبل وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4-5) درجات.
الظواهر الجوية
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الأربعاء، شديد الحرارة علي أغلب الأنحاء حار علي السواحل الشمالية ،ليلا وفي الصباح الباكر طقس معتدل علي السواحل الشمالية مائل للحرارة علي باقي الانحاء .
وعن الظواهر الجوية أوضحت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر والرياح السطحية شمالية غربية
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 39 28
العاصمة الادارية 40 28
6 اكتوبر 39 28
بنها 38 27
دمنهور 37 25
وادى النطرون 39 26
كفر الشيخ 37 26
المنصورة 37 26
الزقازيق 39 28
شبين الكوم 39 26
طنطا 37 26
دمياط 31 22
بورسعيد 33 23
السويس 39 26
العريش 31 20
رفح 30 19
رأس سدر 37 25
نخل 37 17
كاترين 32 14
الطور 37 26
طابا 35 25
شرم الشيخ 40 27
الاسكندرية 36 23
العلمين 36 23
مطروح 35 24
السلوم 37 24
سيوة 41 26
رأس غارب 39 26
الغردقة 41 27
سفاجا 41 26
مرسى علم 40 27
شلاتين 40 27
حلايب 37 28
أبو رماد 36 27
رأس حدربة 33 28
الفيوم 40 24
بني سويف 41 25
المنيا 41 24
أسيوط 42 25
سوهاج 43 27
قنا 44 28
الأقصر 44 28
أسوان 45 29
الوادى الجديد 44 28
أبوسمبل 44 27
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