انتهى موعد اعتذارات الثانوية العامة 2024



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اليوم الخميس 6 يونيو 2024، هو آخر فرصة لتقديم اعتذارات الثانوية العامة 2024 في جميع المحافظات.



وكانت فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب تقديم اعتذارات الثانوية العامة 2024، للمعلمين الراغبين في الاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024، من الثلاثاء الماضي.



مقار لجان اعتذارات الثانوية العامة 2024 بمحافظة القاهرة

وكانت حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقار لجان قبول اعتذارات الثانوية العامة 2024 بمحافظة القاهرة؛ وذلك للمعلمين المنتدبين للعمل في الامتحانات.

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وأشارت إلى أنه يتم تكليف مدير عموم الإدارات التعليمية، وتكليف مديري المدارس لتسهيل مهمة القائمين على قبول اعتذارات الثانوية العامة 2024 وترشيح «مدير المدرسة و2 أفراد من العاملين من المدرسة وعامل المدرسة» للتعاون مع أعضاء لجنة قبول الاعتذار.وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مقار لجان قبول اعتذارات الثانوية العامة 2024 هي كالتالي:- إدارات شبرا التعليمية.. ومقرها مدرسة شبرا الابتدائية بنين، وهي «روض الفرج- الساحل- شبرا- الشرابية- الزاوية- حدائق القبة».- إدارات المعادي التعليمية ومقرها مدرسة مصطفي كامل الابتدائية وتتضمن إدارات «السيدة زينب والمعصرة والخليفة والمقطم وحلوان والمعادي ومصر القديمة والتبين والبساتين والمستقبل ودار السلام».- إدارات عين شمس التعليمية ومقرها مدرسة محمود علي الخطيب الرسمية لغات، وتتضمن إدارات السلام والمرج، والمطرية، وعين شمس، والزيتون».- إدارة النزهة التعليمية ومقرها مدرسة نبيل الوقاد الإعدادية بنات تتضمن إدارات «مصر الجديدة، والنزهة، وشرق مدينة نصر، وغرب مدينة نصر، والقاهرة الجديدة، والشروق، وبدر»- إدارة الوايلي التعليمية ومقرها مدرسة مجمع الحرقي لمتحدي الإعاقة وتتضمن إدارات «غرب القاهرة، وعابدين، ووسط القاهرة، وباب الشعرية، والوايلي، ومنشأة ناصر».مقار لجان اعتذارات الثانوية العامة 2024 بمحافظة الجيزة- إدارة جنوب الجيزة التعليمية مقر الاعتذار مدرسة الشهيد احمد محمد سيد إبراهيم وتشمل إدارات جنوب والدقي والعمرانية والهرم كرداسة والشيخ زايد وأكتوبر الواحات وحدائق أكتوبر.- إدارة شمال الجيزة التعليمية مقر الاعتذار مدرسة إمبابة الثانوية العسكرية وتشمل إدارات منشأة القناطر أوسيم وبولاق الدكرور والوراق العجوزة وشمال.- إدارة أبو النمرس ومقر الاعتذار مدرسة بنك أبو ظبي الاعدادية بنين وتشمل إدارات أبو النمرس الحوامدية البدرشين والصف والعياط اطفيح.