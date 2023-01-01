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انتهاء مهمة SpaceX بعد مرور 32 عاما على إنشائها

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تقوم شركة الفضاء المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك "SpaceX " بمهمة لإيقاف تشغيل محطة الفضاء الدولية في عام 2031، بمجرد بلوغ مدة خدمتها 32 عامًا وفقا لما ورد في صحيفة «الديلي ميل».

وتم إطلاق محطة الفضاء الدولية في عام 1998 كتعاون بين روسيا والولايات المتحدة، وانتقل رواد الفضاء إليها بعد ذلك بعامين، وساهمت أوروبا واليابان وكندا في بناء المختبر الفضائي الضخم، مما ساعد محطة الفضاء الدولية على النمو إلى حجم ملعب كرة قدم بحلول عام 2011.

وتقول وكالة ناسا، إن المحطة لم يكن من المفترض أن يتم تفكيكها في المدار، لأن مثل هذا الجهد سيكون مكلفًا ومحفوفًا بالمخاطر لرواد الفضاء الذين يقومون بتفكيكها.
وتخطط شركة " SpaceX " لاستخدام كبسولة “Dragon” الكبيرة مشابهة لتلك التي تحمل الإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية، وستحتوي هذه المركبة الفضائية على 46 محركًا وهو إنجاز قياسي.

وسيتم إطلاق كبسولة “Dragon” قبل عام ونصف من أغلاق المحطة، وسوف تدفع محطة الفضاء الدولية إلى الغلاف الجوي للأرض وسيظل رواد الفضاء على متن المحطة حيث يتم إنزالها.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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