انتهاء مهمة SpaceX بعد مرور 32 عاما على إنشائها

تقوم شركة الفضاء المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك "SpaceX " بمهمة لإيقاف تشغيل محطة الفضاء الدولية في عام 2031، بمجرد بلوغ مدة خدمتها 32 عامًا وفقا لما ورد في صحيفة «الديلي ميل».وتم إطلاق محطة الفضاء الدولية في عام 1998 كتعاون بين روسيا والولايات المتحدة، وانتقل رواد الفضاء إليها بعد ذلك بعامين، وساهمت أوروبا واليابان وكندا في بناء المختبر الفضائي الضخم، مما ساعد محطة الفضاء الدولية على النمو إلى حجم ملعب كرة قدم بحلول عام 2011.
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