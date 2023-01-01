انتعش بعد العيد: 7 مشروبات طبيعية لتنقية جسمك من السموم



مشروبات صحية مشروبات صحية

مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك حرص الكثير من الأشخاص على تناول الفسيخ و الرنجة و الكعك و غيرهم من الأكلات الدسمة ، مما يدفع العديد بعد تناول هذه الأكلات يبحث عن مشروبات الديتوكس التي تعمل على إزالة السموم من الجسم كما أن هذه المشروبات فعالة ومنعشة للتخلص من السموم، لا تساعد هذه المشروبات على تطهير الجسم فحسب، بل توفر أيضًا العناصر الغذائية الأساسية للصحة العامة.



في هذه المقالة، سنستكشف سبعة مشروبات صحية للتخلص من السموم يمكنك صنعها بسهولة في المنزل.



-ماء منقوع بالليمون والنعناع

ابدأ رحلة التخلص من السموم بخيار كلاسيكي ومنعش، ما عليك سوى إضافة شرائح الليمون الطازجة وحفنة من أوراق النعناع إلى إبريق من الماء، يساعد هذا المشروب الحمضي والمنعش على تحفيز عملية التمثيل الغذائي لديك ويدعم عملية الهضم.

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-عصير التخلص من السموم الأخضرامزجي مزيجًا من الخضار الورقية، مثل السبانخ أو الكرنب، مع الخيار والكرفس وقليل من ماء جوز الهند، هذا العصير المليء بالمغذيات غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد في إزالة السموم.-مبرد الخيار والزنجبيلالجمع بين شرائح الخيار والزنجبيل الطازج في إبريق من الماء، اسمح للنكهات أن تتغلغل، مما يخلق مشروبًا مهدئًا ومرطبًا يساعد أيضًا على الهضم ويقلل الالتهاب.-ماء التوت المضاد للأكسدةاخلطي مزيجًا من التوت، مثل الفراولة والتوت الأزرق والتوت، مع الماء وعصرة من الليمون، التوت غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تحييد الجذور الحرة الضارة في الجسم.-شاي الكركم للتخلص من السمومقومي بتحضير كوب من الماء الدافئ وأضيفي إليه قليل من الكركم المطحون ورشة من الفلفل الأسود وقليل من العسل، خصائص الكركم المضادة للالتهابات يمكن أن تدعم صحة الكبد وتعزز إزالة السموم.- ماء الأناناس وجوز الهندامزج قطع الأناناس الطازجة مع ماء جوز الهند لتكوين إكسير استوائي يرطب ويساعد على الهضم. يحتوي الأناناس على البروميلين، وهو إنزيم يدعم عملية الهضم ويقلل الانتفاخ.-ضخ السموم العشبيةاصنعي مزيجًا من الأعشاب المزيلة للسموم مثل جذر الهندباء والقراص والبابونج، انقع الأعشاب في الماء الساخن للحصول على منقوع عشبي مهدئ ومنظف يدعم وظائف الكبد.