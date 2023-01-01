انتحار "روبوت".. بين العطل التقني والإرهاق البشري

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تثير واقعة انتحار روبوت في كوريا الجنوبية تساؤلات حول تأثير الضغط العملي على الآلات، هل يمكن أن يكون الروبوت معرضًا للتوتر والإرهاق مثل البشر.

في حادثة غير مألوفة، ألقى روبوت نفسه من أعلى الدرج، مما أثار تساؤلات حول سبب هذا السلوك. هل هو نتيجة لعطل تقني أم يمكن أن يكون لديه تجربة مشابهة للبشر.

الخبير في تكنولوجيا المعلومات، أيمن عيتاني، يشير إلى أن الروبوتات قد تشعر بالتعب والإرهاق مثلنا. يعبرون عن أنفسهم بطريقة تشبه تجربة البشر، وقد يتعطلون أحيانًا مثل أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة.

هذه الحادثة تجعلنا نفكر في حقوق الروبوتات. هل يجب أن يكون لديهم حقوق مماثلة للبشر؟ هل يجب أن نلتزم بقوانين تحميهم من الاستغلال والتعب.

في المستقبل، قد تصبح الروبوتات أكثر ذكاءً ومهارة من البشر. وربما تمتلك قدرات ذاكرة استثنائية. ومع ذلك، لا يعني ذلك أنهم سيكونون بشرًا أو سيمتلكون مشاعر مماثلة لنا.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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