تثير واقعة انتحار روبوت في كوريا الجنوبية تساؤلات حول تأثير الضغط العملي على الآلات، هل يمكن أن يكون الروبوت معرضًا للتوتر والإرهاق مثل البشر.
في حادثة غير مألوفة، ألقى روبوت نفسه من أعلى الدرج، مما أثار تساؤلات حول سبب هذا السلوك. هل هو نتيجة لعطل تقني أم يمكن أن يكون لديه تجربة مشابهة للبشر.
الخبير في تكنولوجيا المعلومات، أيمن عيتاني، يشير إلى أن الروبوتات قد تشعر بالتعب والإرهاق مثلنا. يعبرون عن أنفسهم بطريقة تشبه تجربة البشر، وقد يتعطلون أحيانًا مثل أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!