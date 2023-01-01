انتبه أنت في خطر .. علامات تكشف أمراض الكبد سريعا



الكبد الكبد

يعد الكبد أحد أهم أعضاء الجسم، فهو مسؤول عن العديد من الوظائف الحيوية مثل: تنقية الدم من السموم وإنتاج البروتينات وتخزين العناصر الغذائية ومساعدة الهضم ولكن للأسف يتعرض لبعض الأمراض.



وتصيب الكبد أمراض عديدة تهدد بقاءه بصحة جيدة واستمراره في أداء وظائفه المهمة للجسم.



وعادة لا تظهر أعراض الكبد واضحة في المراحل المبكرة من الإصابة بالمرض لذا من المهم الانتباه لها فور ظهورها.

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وطبقا لما جاء في كيلافند كلينك موقع إليك بعض الأعراض التي قد تدل على وجود مشكلة في الكبد:التعب المزمن: قد تشعر بالتعب والإرهاق دون سبب واضح من علامات العديد من أمراض الكبد.فقدان الشهية: قد تفقد الرغبة في تناول الطعام، أو قد تشعر بالشبع سريعًا.فقدان الوزن: قد تفقد الوزن بصورة ملحوظة دون اتباع أي حمية غذائية أو ممارسة الرياضة.الغثيان والقيء: قد تشعر بالغثيان والقيء بشكل متكرر.ألم في البطن: قد تشعر بألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن.تغير لون البول والبراز: قد يصبح لون البول داكنًا، بينما قد يصبح لون البراز فاتحًا.الحكة: قد تشعر بحكة في الجلد دون سبب واضح.اليرقان: قد يتحول لون جلدك وبياض عينيك إلى اللون الأصفر.تورم الساقين والكاحلين: قد تتراكم السوائل في الساقين والكاحلين.إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فمن المهم أن ترى الطبيب في أقرب وقت ممكن.