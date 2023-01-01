انتبه .. أعراض تكشف نقص فيتامين د

فيتامين د
يعد فيتامين د من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان في جميع المراحل العمرية سواء خلال الطفولة أو الشيخوخة أو الشباب.
وأثبتت الدراسات الحديثة أن نقص فيتامين د يعرض الجسم لمشاكل صحية عديدة مثل الاكتئاب وهشاشة العظام والضعف.
معظم الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د لا تظهر عليهم أي أعراض ومع ذلك، إذا كنت مرهقًا بشكل دائم أو عظامك تؤلمك أو تعاني من ضعف العضلات أو تغيرات في المزاج، فهذا مؤشر على أن شيئًا ما قد يكون غير طبيعي في جسمك.
ووفقا لما جاء في موقع health قد تشمل أعراض نقص فيتامين د ما يلي:
تعب
لا تنام جيدا
آلام العظام أو وجعها
الاكتئاب أو الشعور بالحزن
تساقط الشعر
ضعف العضلات
فقدان الشهية
الإصابة بالمرض بسهولة أكبر
جلد شاحب
إذا كانت هذه الأعراض تبدو مألوفة، فقد حان الوقت لرؤية طبيب متخصص. قد يقومون بإجراء فحص دم للتحقق من مستويات فيتامين د لمعرفة ما إذا كانت ضمن المعدل الطبيعي.
الحصول على فيتامين د من الطعام
5 أطعمة تحتوي على فيتامين د بشكل طبيعي:
الأسماك الدهنية مثل السلمون والتراوت والتونة والماكريل
الأسماك المعلبة مثل الرنجة والسردين
صفار البيض
لحم كبد البقر
كبد السمك
5 أطعمة يمكن أن تكون مدعمة ب فيتامين د:
حبوب الإفطار
لبن
حليب اللوز
حليب الصويا
عصير البرتقال
نظرًا لعدم وجود الكثير من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د بشكل طبيعي، يتم إثراء العديد من المنتجات بفيتامين د وتحقق دائمًا من الملصق الغذائي للتأكد من إضافة فيتامين د.
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