اليوم .. نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع مدارس القاهرة



نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية



أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بجميع مدارس القاهرة اليوم الأحد 2/6/2024.



اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اعتمد يوم الخميس الموافق 2024/5/30 نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة بنسبة نجاح 84.7%.



كما تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة لامتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 93.8%.

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وتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة للطلاب المكفوفين بنسبة نجاح 91%.وتم أيضا اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة للمدارس الدولية بنسبة نجاح 97.6%، وكذلك تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة القاهرة لطلاب الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74%.وتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة لطلاب مدارس الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 62.3%.وأكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، أنه في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة، هناك 470 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية.وقال مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، إنه بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة، تبين أن إدارة القاهرة الجديدة حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 97.35%، تليها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح بلغت 97.29%، وحصلت إدارة المعصرة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 96.23%.وبمناسبة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة، تقدم مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، بخالص التهاني القلبية لأبنائه الطلبة الأوائل والشكر لأولياء أمورهم ومعلميهم وإداراتهم على مجهودهم مع أبنائهم.وطالب " موسى" أبناءه الطلبة بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة القاهرة، بضرورة مواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم، حيث إن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين في جميع المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها.