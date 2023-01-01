اليوم العالمي للشوكولاتة: اكتشفي ما تقدّمه من فوائد



الشوكولاتة الشوكولاتة

في اليوم العالمي للشوكولاتة، يبحث الكثيرون عن الفوائد الصحية لها، فالفوائد الصحية للشوكولاتة كثيرة.



وفي هذا السياق، قال الدكتور "ويل كلور"، عالم الأعصاب، إنه عند تناول الشوكولاتة باعتدال، فإنها تستطيع أن تمنحك مزايا صحية عديدة.



وبحسب ما ذكره موقع piedmont، تعرف على أهم الفوائد الصحية للشوكولاتة ومن أبرزها:

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تعمل الشوكولاتة كمضاد حيوي ومضاد للصفائح الدموية (مشابه للأسبرين)، وتزيد من نسبة الكوليسترول الحميد، وتقلل من الكوليسترول الضار، كما تحتوي على البوليفينول التي تمنع تلف الحمض النووي.يحتوي الكاكاو أيضًا على الفلافونويد والفلافونول التي تمنع تلف الخلايا والالتهابات، فضلاً عن تعزيز صحة الدم، ومعظم الفوائد الصحية للشوكولاتة تأتى من الكاكاو، وليس الحشوات أو السكريات المضافة، لذا يعد الكاكاو هو مفتاح اختيار الحلوى الصحية.كيفية اختيار الشوكولاتة الصحية.الشوكولاتة التى تمت معالجتها يكون مضاف إليها السكر ومواد حشو أخرى، لذلك تعد الشوكولاتة الخام هى الأفضل بشكل عام، لذلك عند اختيارك للشوكولاتة قم بالبحث عن هذه الكلمات الرئيسية على الملصق، بالإضافة إلى النسبة المئوية للكاكاو التي تحتوي عليها الحلوى.- تحتوي الشوكولاتة غير المحلاة على 100 بالمائة من الكاكاو.- تحتوي الشوكولاتة المرة أو الداكنة على نسبة تتراوح بين 35 إلى 99 بالمائة من الكاكاو.- تحتوي شوكولاتة الحليب على ما لا يقل عن 10 بالمائة من سائل الشوكولاتة.- الشوكولاتة البيضاء لا تحتوي على الكاكاو.تجنب الشوكولاتة منخفضة الكاكاو، فهى تحتوي على نسبة عالية من السكر والمواد الإضافية .الشوكولاتة تعزز الطاقةيمكن أن تزيد الشوكولاتة الغنية بالكاكاو من مستوى طاقتك، فهي تعمل على تحسين نمو الشعيرات الدموية في القلب والعضلات، والذراعين، والساقين، تنقل هذه الشعيرات الدموية الأكسجين والمواد المغذية إلى العضلات والتالى تكوين الميتوكوندريا فى العضلات، التى تعمل على خلق الطاقة.