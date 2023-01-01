اليوم أخر موعد لتسجيل الرغبات بموقع التنسيق لطلبة الثانوية العامة والدبلومات

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قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة حول فتح باب التظلمات من نتائج امتحان لدورالثانى للثانوية العامة لمدة أسبوعا تبدأ من الخميس 12 سبتمبر حتى الخميس المقبل، أوضحت الوزارة، أنه يتم سداد مبلغ 300 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

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وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الإجراءات المتبعة أثناء التظلمات، من بينها حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة والالتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع داخل الكنترول ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى وتقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر ويتم الاطلاع على صورة إجابة ( ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة ويقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.وقالت الوزارة، أنه بالنسبة للإجراءات المتبعة بعد مراجعة الإجابات من اللجان الفنية المختصة، فى حالة تعديل درجات الطالب يتم اخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم وتعتمد مذكرات الزيادة من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان وتتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اتخاذ اجراءات إخطار وزارة التعليم العالى (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل .أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الطلاب الذين رسبوا فى نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى والتى سوف يؤدون امتحانات الثانوية العامة فى السنوات المقبلة سواء العام الدراسى 2025 أو ما بعده حتى حصولهم على شهادة الثانوية العامة بنفس عدد المواد وهى 7 مواد وأيضا بواقع 410 درجات بمجموع الثانوية العامة وليس 320 درجة بعد إعادة هيكلة الثانوية العامة وتقليل عدد المواد لتصل إلى 5 مواد دراسية.أما الدبلومات الفنية يستمر موقع التنسيق الإلكتروني، اليوم الخميس، إتاحة باب تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات الفنية "دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية" عام 2024، ووفقا للجدول الزمنى المعلن من مكتب التنسيق من المقرر أن يتم غلق باب التقدم مساء اليوم الخميس.وأوضح مكتب التنسيق أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها يتم التقدم للحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) بنسبة 60% فأكثر.وحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى للتقدم بالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى ونظائرها وهى دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى 60% فأكثر، ودبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات 60%، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجى المتكامل - دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز 60%.كما قرر مكتب التنسيق أن يكون الحد الأدنى للتقدم بالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام) 75% فأكثر.أما الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.