الوكرة القطري يُنهي مفاوضاته مع الأهلي بشأن ضم إليو ديانج: تأكيد رسمي

علق المتحدث الرسمي باسم نادي الوكرة القطري، على الأنباء المتداولة بخصوص طلبهم التعاقد مع المالي أليو ديانج نجم النادي الأهلي.
وكتب الناقد الرياضي محمد عراقي، عبر حسابه على “فيس بوك”: "المتحدث الرسمي باسم الوكرة القطري، ينفي وجود تفاوض مع أليو ديانج لاعب النادي الأهلي".
يذكر أن اللاعب المالي إليو ديانج قد انضم لصفوف الأهلي في موسم 2019-2020، قادمًا من صفوف مولودية الجزائر، حيث يمتد تعاقده مع النادي حتى يونيو 2026.
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