الوقت المثالي للتمارين الرياضية .. هل يختلف بين الرجال و النساء ؟

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في عالم اللياقة البدنية، قد يكون التوقيت هو العنصر السرى لتحقيق أفضل النتائج ، لكن هل يمكن أن يختلف هذا التوقيت بين الرجال والنساء؟ يبدو أن هناك المزيد لاكتشافه حول كيفية تأثير الوقت على فعالية التمارين الرياضية، مما يفتح الباب أمام فهم أعمق وأشمل لعلاقة الجسم بالزمن.

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وبحسب ما ذكر على موقع "BBC" أشارت دراسة أمريكية إلى أن أفضل وقت لممارسة التمارين الرياضية ، لإعطاء نتيجة أفضل قد يختلف بين النساء والرجال .فقد أظهرت الدراسة أن النساء يحرقن دهون الجسم بشكل أكبر عند ممارسة التمارين في الصباح، بينما يكون التمرين المسائي أكثر فعالية للرجال ، ويعزو الباحثون هذه الفروق إلى الاختلافات في الهرمونات، والساعات البيولوجية، ودورات النوم والاستيقاظ بين الجنسين.كما أوضح الدكتور" بول أرسييرو" ، أستاذ العلوم الصحية ، أن أفضل وقت لممارسة التمارين هو الوقت الذي يمكنك الالتزام به يوميًا ، كما أشار إلى أن هناك عوامل تجعل الوقت المثالي يختلف بين النساء والرجال .الوقت المثالى .وفقًا للدكتور "بول أرسييرو"، النساء اللواتي يرغبن في تقليل الدهون حول الخصر، وخفض ضغط الدم يجب أن يمارسن التمارين في الصباح.،هذا مهم لأن دهون البطن تحيط بالأعضاء الداخلية مثل الكبد، مما قد يشكل خطرًا.ومن ناحية أخرى، النساء اللواتي يهدفن إلى تحسين قوة عضلات الجزء العلوي من الجسم، وتحسين مزاجهن وتناولهن للطعام، يُفضل أن يمارسن التمارين الرياضية في المساء.