النيابة تُصدر قرارها بشأن فرد أمن مول الشيخ زايد بعد واقعة إمام عاشور

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قررت النيابة العامة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة الشيخ زايد صرف فرد امن بمول شهير بعد أن استمعت إلى أقواله في واقعة اتهامه للاعب الاهلي إمام عاشور بالتعدي عليه.



وتجري النيابة العامة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة الشيخ زايد تحقيقات موسعة في اتهام فرد أمن بمول شهير لإمام عاشور لاعب النادي الأهلي بالتعدي عليه بالضرب.



فرغت النيابة كاميرات المراقبة في محيط السينما للتأكد من تعرض زوجة ‘مام عاشور للمعاكسة من بعض رواد السينما كما قال اللاعب لأفراد الأمن وتبين من مراجعة الكاميرات أن زوجة إمام عاشور دخلت إلى السينما في العرض من 3 إلى 5 فجرا وأثناء دخولها وخروجها ظهرت تسير بشكل طبيعي ولم يتعرض لها أحد بالمعاكسة.

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وحول تعرضها للمعاكسة أو التحرش داخل القاعة، قال أفراد الأمن انها لم تبلغ اي من افراد الامن سواء في قطاع السينما او امن المول بتعرضها للمعاكسة وغادرت المول عقب انتهاء الفيلم حتى عاد امام عاشور في السابعة صباحا وتشاجر مع افراد الامن متهما اياهم بانهم من ساهموا في انصراف الشباب الذين عاكسوا زوجته.واستمعت النيابة لاقوال عبد الله مشرف الامن المجني عليه الذي قال انه اثناء توقفه في مكان عمله امس الساعة السابعة صباحا فوجئ باللاعب امام عاشور يتوقف بسيارته وبرفقته سيارتين نزل منهما من حوالي 10 إلى 15 شخصا واقتحموا بوابة المول فاوقفه مشرف الامن خاصة ان المول لا يعمل في ذلك الوقت فلم يجبه واستمر في الدخول الى الجراج ويتبعه افراد الامن.واضاف مشرف الامن المجني عليه امام احمد سامي وكيل اول نيابة الشيخ زايد انه كان يحاول فهم سبب دخول امام عاشور بهذا الشكل قائلا:"فيه ايه بس يا كابتن مفيش محلات فاتحة دلوقتي" ليفاجئه امام عاشور بوابل من السباب و الالفاظ البذيئة قائلا:"مراتي اتعاكست وانتوا ...."قال مشرف الامن المجني عليه انه عندما دخل الى الجراج استوقفه وحدثت بينهما مشادة كلامية فاسقطه امام عاشور على الارض ففقد الوعي و ولم يعلم حينها من تعدى عليه بالضرب اذا كان هو ام شاركه اخرين ممن يرافقوه.واتهم مشرف الامن امام عاشور لاعب النادي الاهلي بالضرب والسب وقدم للنيابة تقريرا طبيا من مستشفى الشيخ زايد التخصصي بما لحق به من اصابات حيث اصيب بكدمة في الرجل.وكانت وقعت مشادة كلامية بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد أمن في مول شهير بالجيزة، وسيطر المتواجدون في المول على طرفي المشاجرة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من أفراد أمن مول شهير في الشيخ زايد، أفاد بنشوب مشاجرة بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد الأمن بسبب خلافات بينهم، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشادة كلامية بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأفراد أمن المول، بسبب معاكسة أحدهم لزوجته أثناء تواجدهم في المول.التحريات تكشف تفاصيل مشاجرة أمام عاشور مع أفراد الأمنوشرحت التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي كان متواجدا داخل المول لحضور فيلم في السينما، إلا أن أحد أفراد الأمن قام بمعاكسة زوجته فقام بالاشتباك معه ونشبت بينهم مشادة كلامية وسقط فرد الأمن على الأرض.وانتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ حيث تبين من فحص كاميرات المراقبة نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد الأمن الإداري بالمول التجاري الشهير في الشيخ زايد.إمام عاشور يحرر محضرا ضد فرد أمن المولوحرر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي محضر في قسم الشرطة ضد فرد الأمن واتهمه بالتعدي عليه بالضرب ومعاكسة زوجته كما قام فرد الأمن بتحرير مضرا اتهم فيه أمام عاشور بالتعدي عليه بالضرب.وقال أمام عاشور أنه كان متواجدا في المول الشهير وذهب لإحضار أشياء من السيارة إلا أنه وبعد عودته فوجئ بزوجته تخبره بأن أحد أفراد الأمن قام بمعاكستها فقام بالتوجه اليه ونشبت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة وحضر خلالها شقيق زوجة أمام عاشور.