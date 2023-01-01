النيابة المصرية تُصدر قرارًا عاجلًا بحق زوجة إمام عاشور في واقعة مشاجرة المول



إمام عاشور وزوجته إمام عاشور وزوجته

تواصل النيابة العامة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة الشيخ زايد تحقيقاتها في اتهام فرد أمن بمول شهير إمام عاشور لاعب النادي الاهلي بالتعدي عليه بالضرب والسب.



وقررت النيابة استدعاء ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لسماع أقوالها حول واقعة تعرضها للمعاكسة داخل مول بالشيخ زايد وتعدي زوجها إمام عاشور على مشرف الأمن بسبب تلك الواقعة.



وفرغت النيابة أمس كاميرات المراقبة في محيط السينما للتأكد من تعرض زوجة إمام عاشور للمعاكسة من بعض رواد السينما كما قال اللاعب لأفراد الأمن وتبين من مراجعة الكاميرات ان زوجة إمام عاشور دخلت الى السينما في العرض من 3 الى 5 فجرا واثناء دخولها وخروجها ظهرت تسير بشكل طبيعي ولم يتعرض لها أحد بالمعاكسة.

قد يعجبك أيضا...

وحول تعرضها للمعاكسة او التحرش داخل القاعة قال أفراد الأمن إنها لم تبلغ أي من أفراد الأمن سواء في قطاع السينما أو أمن المول بتعرضها للمعاكسة وغادرت المول عقب انتهاء الفيلم حتى عاد إمام عاشور في السابعة صباحا وتشاجر مع أفراد الأمن متهما إياهم بأنهم من ساهموا في انصراف الشباب الذين عاكسوا زوجته.واستمعت النيابة لأقوال عبد الله مشرف الأمن المجني عليه الذي قال إنه أثناء توقفه في مكان عمله أمس الساعة السابعة صباحا فوجئ باللاعب إمام عاشور يتوقف بسيارته وبرفقته سيارتين نزل منهما من حوالي 10ل 15 شخصا واقتحموا بوابة المول فأوقفه مشرف الأمن خاصة أن المول لا يعمل في ذلك الوقت فلم يجبه واستمر في الدخول إلى الجراج ويتبعه أفراد الأمن.وأضاف مشرف الأمن المجني عليه أمام أحمد سامي وكيل اول نيابة الشيخ زايد انه كان يحاول فهم سبب دخول إمام عاشور بهذا الشكل قائلا:"فيه ايه بس يا كابتن مفيش محلات فاتحة دلوقتي" ليفاجئه امام عاشور بوابل من السباب و الالفاظ البذيئة قائلا:"مراتي اتعاكست وانتوا ...."قال مشرف الأمن المجني عليه انه عندما دخل الى الجراج استوقفه وحدثت بينهما مشادة كلامية فأسقطه إمام عاشور على الأرض ففقد الوعي ولم يعلم حينها من تعدى عليه بالضرب اذا كان هو أم شاركه آخرون ممن يرافقوه.واتهم مشرف الأمن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بالضرب والسب وقدم للنيابة تقريرا طبيا من مستشفى الشيخ زايد التخصصي بما لحق به من إصابات حيث اصيب بكدمة في الرجل.وكانت وقعت مشادة كلامية بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد أمن في مول شهير بالجيزة، وسيطر المتواجدون في المول على طرفي المشاجرة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من أفراد أمن مول شهير في الشيخ زايد، أفاد بنشوب مشاجرة بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد الأمن بسبب خلافات بينهم، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشادة كلامية بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأفراد أمن المول، بسبب معاكسة أحدهم لزوجته أثناء تواجدهم في المول.التحريات تكشف تفاصيل مشاجرة إمام عاشور مع أفراد الأمنوشرحت التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي كان متواجدا داخل المول لحضور فيلم في السينما، إلا أن أحد أفراد الأمن قام بمعاكسة زوجته فقام بالاشتباك معه ونشبت بينهم مشادة كلامية وسقط فرد الأمن على الأرض.وانتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ حيث تبين من فحص كاميرات المراقبة نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد الأمن الإداري بالمول التجاري الشهير في الشيخ زايد.