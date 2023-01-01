النيابة العامة بالشيخ زايد : إمام عاشور في قفص المحكمة خلال أيام



إمام عاشور وزوجته إمام عاشور وزوجته



أوشكت النيابة العامة بالشيخ زايد على الانتهاء من التحقيقات في اتهام إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بالتعدي بالضرب والسب على فرد أمن في مول أركان بالشيخ زايد بعد مواجهة اللاعب بفيديو المشاجرة ثم إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه.



واستعجلت النيابة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد التحريات النهائية لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حول الواقعة وفور استلامها سيتم إحالة إمام عاشور إلى محكمة الجنح.



17 يومًا كاملة قضتها نيابة الشيخ زايد في جمع جميع الخيوط؛ لكشف حقيقة مشاجرة إمام عاشور، لاعب نادي الأهلي، داخل مول بالشيخ زايد، بعد تداول مقطع فيديو يظهر اللاعب يقتحم بوابة المول ويشتبك مع أفراد الأمن تلاه محضر شرطة حرره أحد أفراد الأمن يتهم فيه "عاشور" بالتعدي عليه بالضرب وسبه بأبشع الألفاظ.

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إجراءات النيابةتحقيقات موسعة باشرتها النيابة برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، تحت إشراف المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، قامت خلالها بالاستماع لكل الأطراف القريبة والبعيدة، حيث ذكر عبدالله مصطفى، فرد الأمن المجني عليه، عن اقتحام إمام عاشور المول وتطاوله عليهم بالسب بألفاظ بذيئة، مدعيًا تعرض زوجته للمعاكسة والتحرش وتغاضي أفراد الأمن بالمول عن الأمر عندما استغاثت بهم، كما قال فرد الأمن إن اللاعب إمام عاشور طرحه أرضًا؛ مما تسبب في فقدان وعيه.في سبيل التأكد من رواية فرد الأمن واصلت النيابة استدعاء جميع الأطراف في الواقعة واتخاذ العديد من الإجراءات، حيث تم الاستماع لأقوال مدير أمن المول وعدد من زملاء المجني عليه شهود العيان على الواقعة إضافة لمراجعة كاميرات المراقبة في مداخل ومخارج المول ومحيط قاعات السينما، وهو ما لم يسفر عن وجود ما يشير إلى تعرض زوجة إمام عاشور إلى التحرش أو المعاكسة.اتجهت النيابة فيما بعد للاستماع لأقوال ياسمين حافظ، زوجة إمام عاشور، التي أكدت تعرضها للتحرش اللفظي وشكوتها للأمن دون إغاثتها، ما دفعها للاتصال بزوجها، كما تم استدعاء شقيقيها، فأكد أحدهما عدم رؤيته ما حدث، بينما قال الآخر إنه سمع بعض الشباب يتحرشون بشقيقته لفظيًا.إخلاء سبيل امام عاشورآخر خطوات التحقيق كانت أمس السبت، باستدعاء إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لمواجهته بكافة تلك الأدلة والشهادات، حيث أنكر في البداية تعديه بالضرب على فرد الأمن او اقتحامه المول، مؤكدًا أنه كان برفقته صديقه وشقيق زوجته فقط وكل من رصدهم مقطع الفيديو ربما يكونوا من الجماهير وعندما تمت مواجهته باشتباكه مع فرد الأمن في مقطع الفيديو قال: "أنا مضربتوش أنا كنت بحاول أخد منه تليفونه عشان بيصورني وهو وقع من التدافع".وأخلت النيابة سبيل إمام عاشور، لاعب نادي الأهلي بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات بعدما وجهت له تهمتي التعدي على فرد الأمن والسب.ومازال مصير إمام عاشور قيد التحقيقات، حيث كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات، عن أن القضية باقي لها عدة إجراءات بسيطة قبل إحالة "عاشور" إلى محكمة الجنح للمثول أمام المحكمة بتهمتي الضرب والسب، أما في حالة تصالح فرد الأمن، فسيتم إغلاق القضية بالتصالح بين الطرفين ولن يقدم لاعب نادي الأهلي إلى المحاكمة.