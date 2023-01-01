النوم العميق: مفتاح الوقاية من مرض الزهايمر؟



الزهايمر الزهايمر



وجدت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والذين لم يحصلوا على ما يكفي من نوم الموجة البطيئة أي المرحلة الثالثة في دورة نوم الإنسان، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف، ونشرت الدراسة في موقع upi.



النوم العميق ضروري للوقاية من مرض الزهايمر

ويستمر نوم الموجة البطيئة SWS المعروف بالنوم العميق لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 40 دقيقة تقريبًا، ويسبق نوم حركة العين السريعة، ويتفق الخبراء على أن النوم العميق أمر بالغ الأهمية لاستعادة الجسم ونموه، وتعزيز جهاز المناعة، وتقوية العضلات والعظام، وإبطاء نشاط الدماغ، وخفض ضغط الدم.



ووجد الباحثون أن المرضى الذين فقدوا 1% فقط من نومهم البطيء كل عام كانوا أكثر عرضة بنسبة 27% للإصابة بالخرف، مقارنة بزملائهم الذين ينامون بعمق.

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وقارن الباحثون مجموعات البيانات من دراستين متعمقتين حول النوم، تمت مراقبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا اعتبارًا من عام 2020 والذين لم يكن لديهم سجلا للخرف خلال اختبارات 2001-2003، بحثًا عن علامات التدهور المعرفي حتى عام 2018.ووجدت الدراسة، أن الحرمان من النوم في منتصف العمر يزيد من خطر التدهور المعرفي، حيث أظهرت النتائج أن أولئك الذين بلغ متوسط نومهم أقل من ست ساعات في سن الـ 50 و60 و70 عامًا كانوا مرتبطين بالإصابة بالخرف.وجدت الدراسة أيضًا أن الأشخاص في منتصف العمر الذين عانوا من اضطراب النوم كانوا أكثر عرضة لخطر التدهور المعرفي بمقدار الضعف، مقارنة بأولئك الذين لديهم أقل اضطرابات في النوم.