النسخة الجديدة من لعبه Dragon Quest 3 HD-2D قادمة إلى Switch وXbox Series X/S وPS5 والكمبيوتر



Dragon Quest 3 HD-2D Dragon Quest 3 HD-2D

أبقت Square Enix نفسها مغلقة إلى حد كبير بشأن النسخة الجديدة من Dragon Quest 3 HD-2D منذ الإعلان عنها قبل ثلاث سنوات، لكن الناشر كشف الآن عن المنصات التي ستأتي إليها. عندما تصل في النهاية، ستتمكن من تشغيلها على Nintendo Switch وPlayStation 5 وXbox Series X/S والكمبيوتر الشخصي (عبر Steam).



منذ أن بدأت Square Enix في استخدام تقنية HD-2D المميزة مع Octopath Traveller، قامت الشركة باستخدامها في سلسلة من العناوين، بما في ذلك تكملة تلك اللعبة، وTriangle Strategy، وLive A Live remake، ومشهد أوبرا Final Fantasy VI Pixel Remaster. استنادًا إلى العرض الترويجي لعام 2021، تم إعداد محرك HD-2D لمنح Dragon Quest 3 ترقية بصرية جادة، بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من وصول اللعبة الأصلية في عام 1988.



قد لا يكون الإصدار الجديد بعيدًا جدًا أيضًا. اقترح الإعلان التشويقي أن النسخة الجديدة من Dragon Quest 3 HD-2D "تقترب" بعد عدة أشهر من تصريح منشئ السلسلة Yuji Horii بأنه كان يختبرها. مع اقتراب مهرجان Summer Game Fest وجميع الأحداث المرتبطة به، يمكننا معرفة المزيد من التفاصيل حول النسخة الجديدة قريبًا جدًا.

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أصدرت Square Enix الإعلان التشويقي في Dragon Quest Day، الذي يصادف الذكرى السنوية لأول لعبة في السلسلة ظهرت لأول مرة في اليابان عام 1986. واغتنم Horii الفرصة لتقديم تحديث بسيط حول الإدخال الرئيسي التالي أيضًا. أعلنت Square Enix عن Dragon Quest XII: The Flames of Fate في عام 2021، ولكن لا توجد علامة على تاريخ الإصدار حتى الآن. ومع ذلك، يريد Horii أن ترقى إلى مستوى تراث المبدعين الرئيسيين في Dragon Quest Akira Toriyama وKoichi Sugiyama."شكرًا جزيلاً للجميع على التهاني العديدة [يوم مهمة التنين]!" كتب Horii على X، وفقًا لترجمة Gematsu. "كان هناك بعض القلق بشأن Dragon Quest XII، لكنني كنت في الواقع في اجتماع [حول هذا الموضوع] حتى وقت قريب. على الرغم من أنني لا أستطيع مشاركة أي تفاصيل حتى الآن، إلا أنني أريد أن يكون شيئًا يستحق العمل الذي قام به الاثنان [تورياما وسوجياما] بعد وفاتهما. سافعل ما بوسعي!"