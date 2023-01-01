النسخة الجديدة من لعبه Dragon Quest 3 HD-2D قادمة إلى Switch وXbox Series X/S وPS5 والكمبيوتر

أبقت Square Enix نفسها مغلقة إلى حد كبير بشأن النسخة الجديدة من Dragon Quest 3 HD-2D منذ الإعلان عنها قبل ثلاث سنوات، لكن الناشر كشف الآن عن المنصات التي ستأتي إليها. عندما تصل في النهاية، ستتمكن من تشغيلها على Nintendo Switch وPlayStation 5 وXbox Series X/S والكمبيوتر الشخصي (عبر Steam).
منذ أن بدأت Square Enix في استخدام تقنية HD-2D المميزة مع Octopath Traveller، قامت الشركة باستخدامها في سلسلة من العناوين، بما في ذلك تكملة تلك اللعبة، وTriangle Strategy، وLive A Live remake، ومشهد أوبرا Final Fantasy VI Pixel Remaster. استنادًا إلى العرض الترويجي لعام 2021، تم إعداد محرك HD-2D لمنح Dragon Quest 3 ترقية بصرية جادة، بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من وصول اللعبة الأصلية في عام 1988.
قد لا يكون الإصدار الجديد بعيدًا جدًا أيضًا. اقترح الإعلان التشويقي أن النسخة الجديدة من Dragon Quest 3 HD-2D "تقترب" بعد عدة أشهر من تصريح منشئ السلسلة Yuji Horii بأنه كان يختبرها. مع اقتراب مهرجان Summer Game Fest وجميع الأحداث المرتبطة به، يمكننا معرفة المزيد من التفاصيل حول النسخة الجديدة قريبًا جدًا.
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